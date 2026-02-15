Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina

Noruego Johannes Hoesflot Klaebo gana novena medalla de oro en esquí de fondo; rompe récord olímpico invernal

El atleta de 29 años ganó el domingo el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia masculina para conseguir su cuarto oro en los Juegos de 2026.
domingo, 15 de febrero de 2026 · 10:12

TESERO, Italia (AP) — El noruego Johannes Hoesflot Klaebo ganó el domingo una novena medalla de oro en esquí de fondo, con lo que estableció un récord de los Juegos de Invierno, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

El atleta de 29 años ganó el domingo el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia masculina para conseguir su cuarto oro en los Juegos de 2026.

Había compartido el récord con tres atletas noruegos ya retirados: Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie en esquí de fondo, y Ole Einar Bjoerndalen en biatlón.

Ahora se encuentra solo en la cima.

