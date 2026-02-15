Playa del Carmen despliega estrategia de seguridad por llegada de la Selección de Uruguay

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso). - La selección uruguaya de futbol se concentrará para el Mundial en esta ciudad, donde las autoridades preparan un operativo contra probables riesgos de todo tipo, incluyendo los de seguridad y hasta nucleares. El sitio elegido es el hotel Fairmont Mayakoba, que en el pasado fue señalado como moneda de cambio por actos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El conjunto charrúa, doble campeón del mundo (1930 y 1950), escogió a Playa del Carmen como su centro de entrenamiento previo a sus compromisos en Estados Unidos y en suelo nacional, dentro de las actividades de la Copa Mundial de Futbol 2026 que arrancarán el próximo 11 de junio.

Aunque la noticia del arribo a esta ciudad ha causado mucho revuelo por la probable derrama económica que dejará al exponer el nombre de Playa del Carmen como centro turístico mundial, lo cierto es que la Celeste se encontrará prácticamente en un búnker y alejada de la población, en uno de los hoteles más lujosos de la Riviera Maya, que le ha dispuesto una cancha de futbol para sus entrenamientos.

Playa del Carmen. Centro turístico mundial. Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.

Las autoridades quintanarroenses, en conjunto con las federales, se han preparado con capacitación como nunca en la historia de este destino para brindar garantías al seleccionado y a los turistas que utilizarán el Aeropuerto Internacional de Cancún para acudir a las sedes deportivas.

Del Fairmont Mayakoba al citado aeropuerto median unos 35 minutos de distancia, en pleno corredor hotelero Riviera Maya-Cancún.

El conjunto tendrá que hacer por lo menos tres traslados para entrar y salir de este destino vía áerea: el 15 de junio cuando encarará a Arabia Saudita en el estadio Hard Rock, de Miami; seis días después lo mismo, también en Miami, cuando se medirá ante el debutante mundialista Cabo Verde; finalmente el 26 de junio, en Guadalajara enfrentará a España, uno de los favoritos del certamen deportivo.

Preparativos y alertas

Fue en la última década cuando Quintana Roo pasó de ser un destino turístico tranquilo a tener ataques armados que ya han cobrado la vida de turistas en hoteles y otros puntos de interés para los visitantes.

Con el fin de evitar cualquier situación de riesgo que vulnere a la selección uruguaya y el turismo que se moverá desde esta entidad a las sedes mundialistas, el 29 de enero último fueron clausurados los trabajos de capacitación del Plan Kukulkán y de la Estrategia Estatal Interinstitucional de Seguridad.

Estuvo dirigido a efectivos de la policía estatal quintanarroense y de otras policías de las entidades involucradas en la organización del evento deportivo.

La capacitación se ofreció en el C5 de Cancún, el sitio con mayor tecnología policiaca en esta entidad.

“Estamos integrados dentro de las ciudades sedes del Mundial (...) vamos a tener más equipo para tener todo contenido en esta contienda deportiva”, declaró el 3 de febrero último la gobernadora Mara Lezama Espinosa, cuando reafirmaba la presencia de la selección uruguaya en Playa del Carmen.

Lezama Espinosa. Preparativos. Foto: Montserrat López.

“Vamos a seguir reforzando la seguridad en el estado y con la contienda deportiva”.

Aunque la entidad en los últimos tres años ha registrado una baja significativa de homicidio violentos con arma de fuego, pues pasó de 432 hechos de este tipo en 2023 a 184 con los que cerró en 2025, la mayor incidencia ocurre precisamente en Cancún y Playa del Carmen, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estos detalles, junto con los homicidios que se registraron a principios de año durante las celebraciones de los festivales de música electrónica en Tulum, crean incertidumbre entre el empresariado, que ven el arribo de la selección uruguaya como un gancho turístico para evitar una desastrosa temporada de verano, como ocurrió en 2025, cuando los niveles por arriba del 80% en muchos hoteles no se alcanzaron, tal como estaban previstos.

Lo anterior derivó al final en el desplome de la ocupación hotelera en Tulum.

“Definitivamente la FIFA dicta las condiciones para que un equipo pueda escoger las estructuras donde hospedarse, entonces la decisión de la Selección de Uruguay añade a estos esfuerzos un reconocimiento muy importante. El evento deportivo puede finalmente extender los resultados de la temporada alta a los meses de verano y actuar como herramienta de promoción a largo plazo”, dijo Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

Fairmont Mayakoba, un pasado turbio

La sede del campamento del conjunto charrúa se ubica a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal de Playa del Carmen y frente a populosos fraccionamientos como La Guadalupana o el Petén, pero también rodeado de otros exclusivos hoteles, como el Grand Velas. Todo frente a las tonalidades del azul turquesa del mar Caribe.

Fue en 1998 cuando la constructora española OHL, que años después tendría vínculos con el gobierno de Enrique Peña Nieto para lograr contratos de licitación pública en condiciones poco claras, obtuvo el permiso de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la ejecución del proyecto sobre un predio de alrededor de 140 hectáreas, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Hotel Fairmont Mayakoba. Historial con Peña Nieto. Foto: Especial.

Debido a que no entraba aún en vigor la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que obliga ahora a hacer públicos los estudios ambientales de obras en el ecosistema costero, se desconoce en qué condiciones se entregaron los permisos a OHL.

En búsqueda ante la Semarnat a través del sistema Sigeia, no existen rastros de tales autorizaciones; no obstante, en Playa del Carmen se denunció entonces el corte de manglar protegido para la ejecución de este proyecto, en una zona que ha sido fuertemente impactada por el desarrollo hotelero.

En julio de 2015 Proceso publicó un texto firmado por el reportero Alejandro Gutiérrez que describió grabaciones de audio que involucraron a directivos de OHL México con presuntos actos de corrupción.

En esas grabaciones salió a relucir el nombre del Fairmont Mayakoba, que involucró a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; en ellas se señalaba que, a cambio de contratos a favor de OHL, el corporativo habría pagado a Ruiz Esparza, fallecido en 2020, unas vacaciones en el Fairmont Mayakoba.

En 2018, OHL anunció la venta de sus partes en el proyecto Mayakoba, que incluyó el desarrollo inmobiliario de Ciudad Mayakoba frente al lujoso hotel Fairmont.

No obstante, la infraestructura que dejó la constructora española fue precisamente lo que atrajo a la FIFA para ser considerado como campamento base de los equipos mundialistas.

Aunque al principio se habló del arribo a esta ciudad de la Selección de Portugal, con su estrella Cristiano Ronaldo a la cabeza, finalmente Uruguay se decantó por este centro de entrenamiento.

La FIFA, en su folleto del centro de entrenamiento Mayakoba Cancún (que en realidad se ubica en Playa del Carmen), del Fairmont Mayakoba, destacó este centro de hospedaje por su conectividad a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y vuelos con duración máxima de dos horas y media a las sedes donde se medirá Uruguay contra sus contrincantes, la mayoría en Estados Unidos.

Destaca los cuatro aeropuertos con los que cuenta la entidad y hasta el Tren Maya, proyecto que lucha por atraer pasajeros.

Se prevé que el combinado de la Celeste haga su arribo a finales de mayo o principios de junio.