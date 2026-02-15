Sarah Schleper se despide de Milano-Cortina 2026 con descalificación en slalom gigante (Video)

La esquiadora Sarah Schleper fue descalificada de la prueba de slalom gigante de Milano-Cortina 2026. Foto: @OlimpismoMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La esquiadora Sarah Schleper fue descalificada de la prueba de slalom gigante de Milano-Cortina 2026, luego de infringir el reglamento de competencia respecto a las especificaciones técnicas de sus esquís.

En la que estaba llamada a ser su despedida de la justa invernal, la mexicoamericana completó el primero de los dos descensos programados en la competición, con un tiempo de 1:08.95 minutos, a 5.72 segundos de la italiana Federica Brignone, para ubicarse en el lugar 45 provisional.

Sin embargo, al término de la manga y después de ingresar al área de inspección de equipo, los oficiales de escrutinio de la Federación Internacional de Esquí (FIS), determinaron que la parte que sujeta la bota con el esquí rebasaba por un milímetro el límite permitido, por lo que se procedió a la descalificación con base en la regla B1.1.1.

La norma indica que la distancia máxima entre la parte inferior de la superficie de deslizamiento del esquí (base) y la suela de la bota no debe superar los 50 milímetros y la de Schleper medía 51 mm.

“Es terrible, no es la manera en la que quiero despedirme de mi deporte”, aseguró Schleper, que con su aparición en Milano-Cortina 2026 se convirtió en la primera esquiadora de la historia en participar en siete Juegos Olímpicos de Invierno, además de ser, con casi 47 años, la de mayor edad en competir en una edición de la justa invernal y hacerlo en cuatro décadas diferentes.

“Tenía ganas de llorar, pero no lo hice, las reglas están hechas para nuestra seguridad y debemos estar dentro de ellas, fue un accidente”, reconoció en entrevista para Claro Sports la experimentada esquiadora, quien justificó el error debido a que ella debe encargarse de todos los detalles a diferencia de la mayoría de competidoras, quienes cuentan con personal de apoyo que las asiste para cumplir con dichas especificaciones.

Schleper anticipó que lo más probable es que Milano-Cortina 2026 haya sido su última participación en el escenario olímpico. “Sé que todavía tengo nivel, pero es importante darle espacio a las más jóvenes”, concluyó.

La actuación de la delegación mexicana concluirá este lunes con la segunda aparición de Lasse Gaxiola, hijo de Sarah Schleper, ahora en la prueba de slalom.

Con su debut el 14 de febrero en slalom gigante, Gaxiola y Schleper se convirtieron en la primera dupla madre e hijo de la historia que compiten en una misma edición de Juegos Olímpicos de Invierno.