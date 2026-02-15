Se enfrentan aficionados del Atlas y elementos de seguridad en el partido Pachuca vs Atlas (Video)

Trifulca en el Estadio Hidalgo . Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futbol mexicano vivió otro brote de violencia y en esta ocasión le tocó el turno al Estadio Hidalgo durante el partido de la Liga MX entre Tuzos y Atlas, celebrado en Pachuca.

Un grupo de aficionados vestidos con playeras del conjunto rojinegro confrontó a los elementos de seguridad del “Huracán” arrojándoles objetos e insultándolos, sin que se reportaran detenidos tras los altercados.

En videos publicados en redes sociales, se aprecia a los seguidores del Atlas continuando con el enfrentamiento verbal, ahora frente a la policía municipal después de abandonar el inmueble al término del partido en el que Pachuca derrotó 3-1 a los visitantes.

A menos de cuatro meses de que inicie el Mundial de futbol en el Estadio Azteca, las medidas adoptadas tanto por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como la Liga MX, entre las que se encuentran la implementación del llamado FanID para enfrentar el tema de la violencia en los estadios, no han podido controlar los recurrentes episodios.

Pese a los altercados, ni la directiva de Tuzos del Pachuca ni la Liga MX se han pronunciado públicamente respecto a lo ocurrido en el Estadio Hidalgo.