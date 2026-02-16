Caín Velásquez, excampeón mundial de UFC, queda libre tras 10 meses de prisión (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excampeón mundial de UFC, Caín Velásquez, recibió la libertad condicional tras haber pasado mil 283 días en reclusión y arresto domiciliario.

El deportista mexicano fue arrestado hace cuatro años por haberle disparado a Harry Goularte, un hombre acusado por abuso sexual al hijo de cuatro años de Velásquez.

Derivado de la agresión sexual hubo una persecución en vehículos. Caín Velásquez disparó contra el auto en el que viajaba Harry Goularte e hirió al padrastro de éste.

Velásquez estuvo recluido 10 meses en el Centro de Entrenamiento Correccional en Soledad, California, tras ser sentenciado en marzo de 2025 a cinco años de prisión por los cargos de intento de asesinato y agresión con arma de fuego.