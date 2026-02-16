Isaac del Toro conquistó su primer triunfo del año con un sprint en el Tour UAE

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó su primer triunfo del año al imponerse con un sprint . Foto: @COM_Mexico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó su primer triunfo del año al imponerse con un sprint de poco más de 200 metros en la primera etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos, recorrido que fue recortado de 144 a 118 kilómetros por las ráfagas de viento que se presentaron en las carreteras en medio del desierto.

Del Toro, quien es el capitán de su equipo, el UAE Emirates, inició así con el pie derecho la temporada 2026 donde buscará superar lo hecho el año pasado cuando terminó como subcampeón del Giro de Italia.

Para el pedalista ensenadense éste fue su triunfo 22 en su trayectoria como profesional.

“Siento un poco de presión porque es mi primer UAE Tour, mi primera competencia de la temporada y además es la carrera de casa de mi equipo. Espero ser uno de los mejores esta semana”, declaró en entrevista.