Lasse Gaxiola cierra participación mexicana en Milano-Cortina 2026

Sarah Schleper abanderada de México durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Cortina d'Ampezzo, Italia el viernes 6 de febrero del 2026. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esquiador Lasse Gaxiola cerró la actuación mexicana en Milano-Cortina 2026, tras participar en la prueba de slalom, competencia con la que concluyó el calendario de esquí alpino para la rama varonil en la justa invernal.

Gaxiola, con apenas 18 años de edad, no pudo concluir su último compromiso deportivo en Stelvio, luego de salirse de pista y abandonar la competición durante el primero de los dos descensos programados, en una prueba en la que 44 de 93 esquiadores no pudieron cruzar la meta debido a las condiciones climáticas, incluido el flamante campeón olímpico de slalom gigante, el brasileño Lucas Pinheiro.

La medalla de oro fue para el suizo Loic Meillard, seguido del austriaco Fabio Gstrein y de Henrik Kristoffersen, de Noruega.

El mexicano, quien fue el último deportista de la delegación en clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno a tan sólo tres semanas de la inauguración en Milano-Cortina 2026, deja las montañas italianas con un lugar 53 en slalom gigante.

¡SE ACABAN LAS ACCIONES MEXICANAS!



Con una salida de Lasse Gaxiola en la primer carrera varonil del slalom individual, la delegación mexicana termina sus participaciones en #MilanoCortina2026#ElInviernoAquiPasa pic.twitter.com/KCG3AUX8B6 — Claro Sports (@ClaroSports) February 16, 2026

Asimismo, junto a Sarah Schleper, se convirtieron en la primera dupla madre e hijo de la historia que compite en la misma edición de una cita olímpica invernal.

Con el resultado de Gaxiola, México concluye su undécima participación olímpica invernal, en la que el patinador artístico Donovan Carrillo selló el mejor resultado de la delegación con el lugar 22 en la prueba individual varonil, mientras que Schleper terminó en el sitio 26 en slalom gigante, mientras que en esquí de fondo, Allan Corona y Regina Martínez cruzaron la meta en los puestos 105 y 108, respectivamente.