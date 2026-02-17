Ghana, Australia y Serbia, los últimos rivales del Tri rumbo al Mundial

Ivar Sisniega y Duilio Davino, presidente ejecutivo y director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las selecciones de Ghana, Australia y Serbia serán los últimos rivales de México previo a su presentación en la inauguración del Mundial de futbol el 11 de junio en el Estadio Azteca.

En anuncio dado a conocer por Ivar Sisniega y Duilio Davino, presidente ejecutivo y director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), respectivamente, se confirmaron a los equipos con los que el “Tri” cerrará preparación con miras a su debut mundialista los días 22 y 30 de mayo, así como el 4 de junio.

El primer enfrentamiento de esta última etapa será ante Ghana, selección ausente de la Copa Africana de diciembre último al no clasificarse y que ocupa el lugar 72 del ranking de la FIFA, en una apuesta por confrontar a un equipo que pueda emular el estilo de juego de Sudáfrica, con el que México abrirá el Mundial.

El siguiente duelo, a disputarse en el Rose Bowl de Pasadena, California, será ante Australia, equipo 27 de la clasificación y que integra el Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos, Paraguay y rival por definir del repechaje europeo.

México tendrá su último partido de preparación a tan sólo una semana de la inauguración en el Estadio Azteca ante Serbia, selección 39 del ranking y en proceso de reconstrucción al no estar clasificada al Mundial.

“Hemos planteado como una meta estratégica enfrentarnos a rivales de distintas confederaciones”, explicó Sisniega.

“Estos rivales son los idóneos para ayudar en la preparación de la selección rumbo a su participación a la Copa del Mundo”, agregó.

Al estar fuera de la fecha FIFA, el partido ante Ghana será con jugadores de la Liga MX, mientras que los dos últimos ya contarán con el plantel completo que encarará el Mundial.

Aunque se reservaron las sedes para los partidos frente a Ghana y Serbia, ha trascendido que dichos enfrentamientos serán en Puebla y Toluca para simular las condiciones de altitud de la Ciudad de México.

Después de estos compromisos, la selección mexicana llegará a 32 partidos bajo las órdenes de Javier Aguirre, incluidos 10 en competencias oficiales y 15 en fecha FIFA.