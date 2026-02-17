Isaac del Toro finalizó en el lugar 25 en la segunda etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos

El mexicano Isaac del Toro finalizó en el lugar 25 de la carrera contrarreloj individual de 12.2 kilómetros. Foto: @OlimpismoMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - En la segunda etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos el mexicano Isaac del Toro finalizó en el lugar 25 de la carrera contrarreloj individual de 12.2 kilómetros, recorrido que realizó en 13.35 minutos que lo ubicó en la posición 25.

El ciclista de Bélgica, Remco Evenepoel, campeón olímpico y mundial, fue el ganador de la etapa con 13:03 minutos.

Del Toro fue el último en salir desde el lugar 145 por ser líder de la clasificación general por su resultado en la primera etapa del lunes. En tanto, Evenepoel fue el quinto en tomar la salida.

Este miércoles se disputará la tercera etapa del recorrido que será en dos lugares diferentes: uno que se acerca a la montaña y será a través del desierto y el otro será un ascenso de aproximadamente 20 kilómetros.

Por ahora, Del Toro es décimo general y marcha a 32 segundos de Remco Evenepoel.