Pese a cirugía, Edson Álvarez sigue en planes para jugar con la selección en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mediocampista Edson Álvarez sigue en los planes del entrenador Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para formar parte de la selección mexicana en el Mundial, a pesar de su lesión en el tobillo izquierdo que de momento lo mantiene fuera de las canchas.

El jugador del Fenerbahçe turco fue sometido a una intervención quirúrgica este martes en Países Bajos, con una recuperación estimada de hasta ocho semanas antes de regresar a la actividad competitiva, lo que tendría al mexicano de vuelta para el mes de abril, por lo que está descartado para los partidos de la fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica.

“Fue una cirugía exitosa y de primera mano el doctor nos dice que si todo sale como lo piensan, podría ir al Mundial”, comentó Duilio Davino, director deportivo de la FMF.

Por su parte, respecto a la posibilidad de contar con el examericanista y actual jugador del Betis de España, Álvaro Fidalgo, quien recién se convirtió en elegible ante la FIFA para representar a México, Davino adelantó que el futbolista naturalizado de origen español está motivado para jugar con el “Tri”.

“Hemos estado en contacto con él, primero porque es un jugador que ha tenido un gran rendimiento el tiempo que estuvo en América, segundo porque es mexicano y tercero porque ya FIFA autoriza a que juegue por México. Él quiere venir a jugar con la selección y está dentro de los jugadores a los que le estamos dando seguimiento, pero ya dependerá de Javier si decide o no traerlo”, agregó el directivo.