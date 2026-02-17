Pese a riesgos, no hay Plan B para sustituir al Estadio Azteca en el Mundial: Ivar Sisniega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de cuatro meses de que se inaugure por tercera ocasión un Mundial en el Estadio Azteca, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) descarta un escenario en el que las adecuaciones del inmueble no estén listas en una primera etapa para su reapertura con el partido ante Portugal el 28 de marzo ni para recibir la competición a partir del 11 de junio.

“Hoy no hay Plan B, vamos a jugar en el Azteca el 28 de marzo como está programado y no estamos viendo ningún otro escenario en este momento”, aseguró Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer que Ghana, Australia y Serbia serán los últimos tres rivales de la selección mexicana previo al Mundial.

“Respecto al partido ante Portugal, el seguimiento que le hemos dado al Estadio Azteca nos indica que sí va a estar listo, que la cancha estará en buenas condiciones para esa fecha y que la tribuna y los espacios que se requieren van a estar listos”, agregó Sisniega Campbell.

El pasado 6 de febrero, el empresario Emilio Azcárraga, accionista de control de Grupo Ollamani, empresa operadora del Estadio Azteca, admitió que no percibía los avances en tiempo a los plazos establecidos, aunque confiaba en que las obras se entregarán de acuerdo a lo estipulado, pero que los trabajos de remodelación se extenderán incluso después del Mundial.

“En cualquier proyecto de construcción siempre existen riesgos, pero sentimos que es un riesgo controlado, tenemos las garantías de la misma gente que está manejando y supervisando la obra que estará listo el estadio”, admitió Sisniega. “Por nuestro lado ni por parte de FIFA hay duda de que el estadio estará listo”, concluyó.