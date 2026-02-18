Isaac del Toro finaliza segundo en la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista mexicano Isaac del Toro sumó otro podio en lo que va de la temporada, luego de finalizar en la segunda posición en la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos comprendida entre Umm Al Quwain y Jebel Mobrah.

Del Toro, del UAE Team Emirates, cruzó la meta después de completar los 183 kilómetros del recorrido con un tiempo de 4 horas, 24 minutos y 59 segundos, sólo superado por el italiano Antonio Tiberi, del equipo Bahrain Victorious, mientras que Lennert Van Eetvelt, de Bélgica, finalizó en la tercera posición bajo los colores del Lotto Intermarché.

Con este resultado, Tiberi asumió el jersey rojo que lo marca como el líder provisional del tour emiratí, seguido del mexicano, quien además se vistió con el suéter verde que lo acredita como líder por puntos de la vuelta.

Este es el segundo podio para el bajacaliforniano en apenas tres etapas recorridas en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, después de subir a lo más alto del podio en el primer día de actividades con una ruta de Madinat Zayed Majlis a Liwa Palace.

Para este jueves, Del Toro Romero buscará vestirse nuevamente de rojo con una etapa de 182 kilómetros que transitará la región de Fujairah, en un trazado que favorece a los sprinters.