Los 49ers de San Francisco jugarán en el Estadio Banorte

El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy busca a quién lanzarle el balón en el encuentro divisional ante los Seahawks de Seattle el sábado 17 de enero del 2026. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La NFL dio a conocer que los 49ers de San Francisco serán uno de los equipos que jugarán la siguiente temporada en el Estadio Banorte, luego del anuncio del regreso de la liga a México hace un par de semanas.

Este compromiso marcará la tercera ocasión en que el equipo, uno de los más populares entre la afición mexicana, aterrice en la capital del país para un partido de temporada regular, luego de sus encuentros en 2005 y 2022, ambos ante los Cardinals de Arizona.

“Estamos emocionados de regresar a México y jugar frente a una de las aficiones más apasionadas de la Liga”, dijo el CEO de los San Francisco 49ers, Al Guido en un comunicado difundido por la NFL.

“Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en la Ciudad de México, estamos entusiasmados por reencontrarnos con el México Faithful y esperamos la energía que los aficionados aportarán para crear una verdadera ventaja de local para nuestro equipo en el extranjero”, agregó.

Aunque no se dio a conocer el rival ni la fecha, durante la semana previa al Super Bowl LX, el comisionado de la liga Roger Goodell anticipó que será en el mes de diciembre.

De acuerdo con la estructura de la temporada para cada equipo, en 2026 a los 49ers les tocará recibir como local a los Cardinals de Arizona, Rams de Los Ángeles, Broncos de Denver, Raiders de Las Vegas, Dolphins de Miami, Vikings de Minnesota, Eagles de Filadelfia, Commanders de Washington y los actuales campeones Seahawks de Seattle.

Por primera ocasión en la historia de la franquicia, San Francisco tendrá dos partidos internacionales en un mismo año al medirse frente a los Rams en calidad de visitantes en Melbourne, lo que marcará la presentación de la NFL en territorio australiano con un partido de temporada regular.

El encuentro de los Niners marca el regreso de la NFL a la Ciudad de México después de 2022, previo al inicio de las remodelaciones del Estadio Banorte por el Mundial de futbol, en un contrato multianual que se extenderá hasta 2028.