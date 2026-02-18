Pumas de la UNAM presenta a "Goya", la nueva mascota femenina que busca fomentar la igualdad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un esfuerzo por fortalecer la promoción de la igualdad de género en el futbol mexicano, el Club Universidad Nacional (Pumas UNAM) presentó este miércoles a "Goya", su nueva mascota oficial destinada principalmente a representar al equipo femenil en la Liga BBVA MX Femenil.

"Goya es un símbolo de pertenencia e identidad, porque esos símbolos conllevan los valores que representamos, los cimientos de la formación de nuestras y nuestros estudiantes", declaró el presidente del club, Luis Raúl González Pérez, quien destacó el rol simbólico de esta figura en la identidad universitaria.

La mascota, una puma estilizada con elementos que evocan orgullo, inclusión y excelencia, busca no solo animar a la afición, sino también impulsar el vínculo con la comunidad universitaria y promover la identificación de las aficionadas con las jugadoras.

El diseño de "Goya" surgió de un concurso interno en el que participaron miembros de la comunidad UNAM, recibiendo un total de 53 propuestas: 45 de alumnos y alumnas, seis de académicos y dos de empleados.

El ganador fue un egresado de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, demostrando el talento interno de la institución.

Aunque enfocada en el equipo femenil, "Goya" estará presente en partidos tanto del conjunto varonil como femenil, así como en eventos oficiales del club.

Su debut ante la afición está programado para el próximo viernes 20 de febrero, durante el encuentro de la Jornada 10 del Clausura 2026 contra Tigres UANL Femenil en el Estadio Olímpico Universitario.