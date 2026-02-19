Isaac del Toro conserva el segundo lugar en el Tour de Emiratos Árabes Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pedalista mexicano Isaac del Toro finalizó en la posición 23 en la cuarta etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos, pero conserva el segundo lugar en la clasificación general.

El italiano Jonathan Milan, del equipo Lidl-Trek, fue el triunfador en la carrera de este jueves en Fujairah al imponerse en el sprint al británico Ethan Vernon y a su compatriota, Matteo Milan, en lo que fue su tercera victoria en esta temporada.

El italiano Antonio Tiberi del equipo Bahrain Victorious conservó el maillot de líder.

Este viernes tendrá lugar la quinta etapa alrededor de Dubái, un recorrido de 166 km donde se espera un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre Antonio Tiberi e Isaac Del Toro en la subida final a Jebel Hafeet.