Preventa para tarjetahabientes Banorte para el Juego de Leyendas México-Brasil comienza el martes

Estadio Banorte
Preventa para tarjetahabientes Banorte para el Juego de Leyendas México-Brasil comienza el martesEn el partido participarán figuras mexicanas y brasileñas como Rafa Márquez, Andrés Guardado, Pável Pardo, Ronaldinho, Marcelo y Edmilson.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los próximos martes 24 y miércoles 25 se realizará la preventa para el Juego de Leyendas entre México y Brasil que se disputará en el Estadio Banorte el domingo 19 de abril a las 17.00 horas.
La preventa será exclusiva para los tarjetahabientes de Banorte.
Un día después, el jueves 26, se abrirá la venta al público en general a partir de las 8.00 horas en la plataforma Franki, la misma que vendió los boletos para el México-Portugal del 28 de marzo.
En el partido participarán figuras mexicanas y brasileñas como Rafa Márquez, Andrés Guardado, Pável Pardo, Ronaldinho, Marcelo y Edmilson.
Los otros 15 nombres de los futbolistas que también participarán serán dados a conocer poco a poco durante las próximas semanas.
Este encuentro también es parte de las actividades que se están llevando a cabo en el país rumbo a la inauguración del Mundial 2026.