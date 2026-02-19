Rommel Pacheco busca sumar a la IP en decisiones sobre la política deportiva de alto rendimiento

Rommel Pacheco con atletas en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, buscará que la iniciativa privada intervenga de manera activa en la política del deporte de alto rendimiento para complementar el presupuesto destinado al ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

Durante la presentación del plan del Programa Anual de Alto Rendimiento 2026, el titular de la Conade dio a conocer la iniciativa “Misión País”, en la que empresas se puedan sumar a la preparación de los deportistas, incluso con voz para delinear la inyección de recursos dirigidos a los atletas y que complementen los 530 millones de pesos que tiene programados la institución en apoyos directos para el presente ejercicio fiscal.

“Tenemos a muchas empresas que quieren aportar en el deporte y no saben cómo y no tienen un mecanismo y lo principal que buscan es transparencia y algo muy importante y lo que vamos a ofrecer es que también estén en la mesa de decisiones”, adelantó Pacheco Marrufo como una “pincelada” de la iniciativa y sin aclarar el mecanismo que se utilizará.

“Hoy no les voy a dar el detalle completo de lo que estamos armando, pero es prácticamente que la iniciativa privada se sume, que tenga beneficio el deporte de nuestro país, porque con ese recurso se puede tener más competencias, más fogueo, más preparación, más apoyo, más becas, todo va hacia enfocadas a los deportistas”, agregó.

Durante la administración del presidente Vicente Fox se creó el fideicomiso Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA), en el que principalmente Televisa y TV Azteca participaron en la proyección de los deportistas como parte de su preparación olímpica a cambio de exclusividades en sus resultados.

Sin embargo, aunque dicha iniciativa se mantuvo en el nombre, con el paso del tiempo se terminó diluyendo ante la falta de interés por parte de la iniciativa privada para respaldar dichos procesos, por lo que el fideicomiso terminó operando sólo con recursos federales, hasta su extinción por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy estoy seguro que ha dado un giro importante el deporte del país con el apoyo, pero siempre se va a requerir más. Los países que están en el primer lugar en el medallero de Juegos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo, el monto de inversión al deporte es muy alto y aquí es donde la iniciativa privada forma parte importante y es lo que necesitamos”, insistió Pacheco, quien descartó un esquema como el que mantuvo CIMA.

A poco menos de 29 meses para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Rommel Pacheco también dio a conocer que la meta para la delegación mexicana en la justa veraniega será alcanzar el máximo histórico de 10 medallas, objetivo que piensa alcanzar bajo su política de “poner a los deportistas al centro” en la toma de decisiones enfocadas al alto rendimiento.