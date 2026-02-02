Álbum Panini del Mundial 2026, el más grande y caro de la historia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tradición de llenar el álbum Panini, un ritual que acompaña a generaciones de aficionados al futbol desde hace más de cinco décadas, alcanzará una nueva escala en 2026. A escasos meses de la Copa Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la empresa italiana presentó el que será el álbum de estampas más grande, y, por tanto, el más costoso de la historia.

Panini América dio a conocer en Nueva Jersey la portada oficial del álbum correspondiente a Estados Unidos y Canadá, dos de los tres países sede del torneo. La edición mexicana, considerada especial por la empresa, se presentará en las próximas semanas.

El Mundial 2026 marcará un precedente en la historia del futbol, ya que por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, se disputarán 104 partidos y se jugará en 16 ciudades distribuidas en los tres países anfitriones.

Esa expansión se verá reflejada en el álbum, que contará con 112 páginas y un total de 980 estampas, un récord desde que Panini empezó a comercializar las colecciones. Además, cada sobre incluirá siete imágenes, una más que en ediciones anteriores.

Desde su lanzamiento en México, llenar el álbum Panini se convirtió en una en una práctica cultural dentro de escuelas, oficinas, casas, y otros espacios. Intercambiar estampas repetidas, completar escudos o alineaciones, y seguir el avance de las selecciones, forma parte de la actividad comercial y colectiva que acompaña cada Copa del Mundo.

Durante la presentación del álbum 2026, estuvieron presentes los exseleccionados Landon Donovan (Estados Unidos), Pavel Pardo (México) y Julián de Guzmán (Canadá), quienes compartieron anécdotas de su infancia coleccionando estampas de Panini, antes de representar a sus países en el torneo mundial, subrayando el vínculo generacional que la marca italiana ha construido con el fútbol.

Panini lanzó su primer álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA en 1970, coincidiendo con el Mundial de México. Desde entonces, cada edición contiene imágenes inéditas de los jugadores y selecciones.

Como parte de su estrategia comercial rumbo a 2026, la empresa anunció una preventa limitada a través de Amazon, con el objetivo de medir la demanda inicial de un álbum que, por su tamaño, alcance y precio, se perfila como el más ambicioso en la historia de los Mundiales.

Se estima que cada sobre de estampillas cueste entre 18 y 25 pesos, aunque Panini no ha emitido ningún comentario oficial al respecto.