Campos de futbol llanero acumulan más de medio centenar de ejecuciones desde 2018

Objetos abandonados cubren el suelo de un campo de futbol al día siguiente de que hombres armados abrieran fuego en Salamanca. Foto: AP / Mario Armas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los campos de futbol llanero en México se han convertido en lugares de riesgo en varias regiones del país en los últimos años al acumular más de medio centenar de ejecuciones de 2018 a la fecha, situación que deja ver la vulnerabilidad a la que está sujeta la población civil, incluso cuando practica deporte.

Tras el ataque en Salamanca del 25 de enero en el que perdieron la vida 11 personas en la comunidad Loma de Flores, la cifra alcanzó los 56 homicidios, de los cuales, casi la mitad se concentra en esta zona del estado de Guanajuato, con 27 víctimas mortales, según un recuento realizado por Grupo Reforma.

El ataque del 25 de enero en territorio salmantino paralizó la actividad del futbol profesional y recreativo en la región ante el riesgo de más hechos de este tipo, como la suspensión del duelo entre el Irapuato y el Atlante de la Liga de Expansión, así como la reprogramación de los duelos correspondientes a la Liga TDP, equivalente a la cuarta división del balompié organizado en México, además de los circuitos amateurs en los municipios aledaños.

Tres días después de los hechos en Salamanca, la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato confirmó la detención de al menos tres presuntos implicados en la masacre atribuida al grupo delictivo conocido como el Cártel Santa Rosa de Lima, justo en la zona donde en agosto de 2020 fue detenido José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", identificado como el líder y fundador de esta organización.

Según las investigaciones de las autoridades, al menos cinco de las personas fallecidas han sido identificadas de pertenecer a una empresa de seguridad ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que implicaría una pugna entre este grupo y el Cártel Santa Rosa de Lima por mantener el control de la región.

Sin embargo, desde los primeros días del año, organizadores de ligas amateurs de futbol en Salamanca alertaron a las autoridades sobre la existencia de amenazas y cobro de piso, luego de dar a conocer? la existencia de cartulinas en las que se dejaban ver los mensajes por parte del crimen organizado extorsionando a los usuarios de las canchas, según recogieron medios locales.?

De acuerdo con el recuento, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Querétaro y Ciudad de México, también registran hechos violentos en este tipo de lugares.