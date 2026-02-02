La NFL regresa a la Ciudad de México después de cuatro años de ausencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comisionado de la National Football League, Roger Goodell, dio a conocer que la NFL regresará a México después de una ausencia de cuatro años, por lo que el Estadio Azteca recibirá de nueva cuenta un partido de temporada regular de futbol americano profesional.

En el marco de la semana previa al Super Bowl LX en Santa Clara, California, se confirmó lo que se mantenía como un rumor creciente, una vez que el inmueble quedara listo tras las remodelaciones a propósito del Mundial de futbol.

“Tenemos un gran anuncio y es que regresaremos a la Ciudad de México, así que pienso es maravilloso por nuestros aficionados en México. Mientras se ha estado remodelando el estadio a propósito de la Copa del Mundo, tendremos la oportunidad de volver en diciembre”, destacó Goodell en conferencia de prensa.

El plan de internacionalización de la NFL incluye una cifra sin precedentes de nueve partidos fuera del territorio estadounidense para este 2026, en un proyecto que contempla llegar en algún momento a 16 enfrentamientos cada año para que todos los equipos de la Liga tengan un duelo en el extranjero.

“Esto responde a la ambición que tenemos de ser un deporte global, pero también el interés de muchas ciudades alrededor del mundo para llevarles más futbol americano”, agregó Goodell, que también anunció sedes en Europa, Sudamérica y Oceanía.

Además de la Ciudad de México, destaca la tradicional inclusión de Londres con tres partidos, así como Madrid, Munich y Río de Janeiro, las cuales también repiten, mientras que París y Melbourne debutarán como nuevas plazas en el plan de la NFL.