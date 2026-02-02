Obed Vargas es nuevo jugador del Atlético de Madrid

MADRID (EUROPA PRESS).- El extremo nigeriano Ademola Lookman y el mediocentro mexicano Obed Vargas jugarán en el Atlético de Madrid las próximas cuatro temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2030, mientras que Rodrigo Mendoza vestirá de rojiblanco hasta el 30 de junio de 2031, confirmó este lunes el club colchonero, después de que los tres hayan superado los pertinentes exámenes médicos.

La entidad rojiblanca ya anunció el domingo que había alcanzado un principio de acuerdo con la Atalanta por Lookman, pero este lunes ha oficializado el fichaje tras el reconocimiento médico y la firma del contrato en el Riyadh Air Metropolitano ante el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín.

"Polivalente y desequilibrante jugador diestro de 28 años de edad, puede ocupar tanto la demarcación de segunda punta como la de extremo en cualquiera de las dos bandas -a pierna cambiada o natural-, donde hace valer su velocidad y capacidad de desborde", informó el Atlético de Madrid.

Lookman nació en Wandsworth (Reino Unido), aunque se nacionalizó nigeriano. Se formó en las categorías inferiores del Waterloo FC y del Charlton Athletic, con cuyo primer equipo debutó el 3 de noviembre de 2015. Posteriormente, militó en el Everton, el Leipzig, el Fulham y el Leicester City, antes de llegar en verano de 2022 al Atalanta.

En el conjunto de Bérgamo, contribuyó de manera decisiva a la conquista del primer título continental de la historia del club, la Liga Europa 2023-24, después de anotar los tres goles de la final ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (3-0), que hasta entonces no había perdido. Como 'nerazzurri', disputó un total de 137 encuentros, marcó 55 dianas y repartió 27 asistencias.

Fue internacional inglés en categorías de formación, y con los 'pross' ganó el Mundial Sub-20 en 2017. Sin embargo, el 25 de marzo de 2022 debutó con la selección absoluta de Nigeria, con la cual ya acumula 41 partidos y 11 tantos.

Horas después, el Atlético anunciaba un acuerdo con el Seattle Sounders para la incorporación de Obed Vargas, mediocentro de 20 años, hasta el 30 de junio de 2030. Aunque nació en Anchorage, en Alaska (Estados Unidos), se nacionalizó mexicano. Se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders y el Tacoma Defiance y debutó en la Major League Soccer (MLS) el 23 de julio de 2021, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en estrenarse en el campeonato.

Un saludo a nuestros amigos mexicanos ??????

En total, ha jugado 158 partidos oficiales en Seattle, anotando ocho goles y repartiendo once asistencias, y ha conquistado la CONCACAF Champions League en la temporada 2021-22 y la Leagues Cup en 2025. El pasado verano, se enfrentó al Atlético en el Mundial de Clubes de la FIFA disputado en Estados Unidos.

Vargas se estrenó como internacional con México el 15 de octubre de 2024 en un partido amistoso ante Estados Unidos disputado en el Estadio Akron de Guadalajara.

Sobre la medianoche, también se anunció el fichaje del centrocampista murciano Rodrigo Mendoza, que abandona el Elche CF y firma por la entidad colchonera cinco temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2031.

El de Molina de Segura, de 20 años, comenzó en las categorías inferiores del club ilicitano en 2019 y debutó con el primer equipo en noviembre de 2022 en un encuentro de la Copa del Rey. Ya ha disputado 71 partidos como profesional, logrando marcar seis goles y repartir tres asistencias. Además, acumula cuatro encuentros con la selección española Sub-21.

De esta manera, Lookman, Mendoza y Vargas se convierten en las incorporaciones del mercado de invierno del Atlético, que ha perdido cuatro efectivos en las últimas semanas: Javi Galán (CA Osasuna), Carlos Martín (cedido al Rayo Vallecano), Conor Gallagher (Tottenham) y Giacomo Raspadori (Atalanta).