Chivas repite como base en convocatoria del “Tri” para enfrentar a Islandia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la lista de 21 jugadores convocados para enfrentar a la selección de Islandia, en partido programado para el 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro, en lista que se destaca por el llamado a siete elementos de Chivas.

Al no ser un encuentro programado en el marco de una fecha FIFA, el “Tri” deberá enfrentar el compromiso sólo con futbolistas que militan en la Liga MX, como parte de la planeación del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre para elegir a los mejores jugadores del balompié local que complementen a quienes militen en el extranjero.

En la convocatoria se encuentran Raúl “Tala” Rangel (portero), Richard Ledezma, Diego Campillo (defensas), Brian Gutiérrez (medio), Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González (delanteros), pertenecientes al Club Guadalajara.

Por su parte, América aporta a Luis Ángel Malagón (portero), Israel Reyes (defensa), Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez (medios), mientras que de Toluca fueron convocados Everardo López y Jesús Gallardo (defensas), así como Marcel Ruiz (medio), al igual que los mediocampistas de Cruz Azul, Erik Lira y Carlos Rodríguez.

Asimismo, el guardameta Carlos Acevedo (Santos), los defensas Jesús Garza (Tigres) y Víctor Guzmán (Rayados), el medio Denzell García (Juárez) y el delantero Guillermo Martínez (Pumas), también fueron llamados.

Los futbolistas convocados deberán reportarse con la selección mexicana a partir del domingo 22 de febrero en la ciudad de Querétaro para ponerse a disposición del cuerpo técnico y preparar el enfrentamiento frente al conjunto nórdico.