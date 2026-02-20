Noruega rompe récord al ganar 17 medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: AP

ANTERSELVA, Italia (AP).- Johannes Dale-Skjevdal de Noruega fue el único biatleta que alcanzó sus 20 objetivos en la carrera de 15 kilómetros con salida en masa este día y esquió hasta el oro —la decimoséptima medalla de oro de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina— rompiendo el récord de la mayor cantidad de medallas de oro ganadas por una nación en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

Noruega había establecido el récord en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 con 16 medallas de oro.

“Es un final muy bueno para mis primeros Juegos Olímpicos, y también es la primera vez que logro 20 de 20”, dijo Dale-Skjevdal. “¡Qué día tan especial! Es real, y no encuentro las palabras, pero es simplemente increíble, claro”.

Dale-Skjevdal se puso en cabeza tras el primer asalto con un disparo limpio y completó las cinco vueltas con nieve recién compactada y vientos racheados en 39 minutos y 17.1 segundos. Su compañero de equipo, Sturla Holm Laegreid, solo falló un objetivo y terminó 10.5 segundos por detrás, quedándose con la plata. Fue su quinta medalla en estos Juegos Olímpicos: tres de plata y dos de bronce.

“Después del tercer disparo, esperaba algo especial, porque conseguí una ventaja considerable y supe que en mi último disparo estaría solo en el campo de tiro”, dijo Dale-Skjevdal. “Fue una situación de ensueño: entrar solo al campo de tiro, disparar en Antholz, en los Juegos Olímpicos, en mi disciplina favorita, la salida en grupo. Estoy muy feliz”.

Laegreid, que cumplió 29 años el viernes, dijo que era un día especial.

“Fue una carrera difícil”, dijo. “La nieve es muy lenta. El campo de tiro es ventoso, así que fue como una carrera por la que tuve que luchar. Hoy estaba en modo luchador, así que me vino bien”.

El alemán Philipp Horn solo falló un objetivo en su última tanda de tiro y abandonó el campo de tiro en tercer lugar, pero Quentin Fillon Maillet de Francia, que falló cuatro objetivos ese día, persiguió a Horn y lo superó en una gran colina, y se llevó el bronce, 25.6 segundos detrás de Dale-Skjevdal.

Fillon Maillet dijo que se sentía fuerte esquiando y que estaba emocionado de ganar su novena medalla olímpica.

“No me dolían las piernas, así que pude esforzarme al máximo”, dijo. “No era muy bueno en el campo de tiro, pero bueno, no importa. Sigue siendo una medalla, y con estos Juegos Olímpicos ya son nueve en total. Es increíble”.

Horn dijo que fue una gran decepción.

“Estuve genial en el campo de tiro”, dijo. “Mantuve la calma y la relajación, e hice mi trabajo, pero en la última vuelta simplemente no tuve la fuerza suficiente. Fue un cuarto puesto, lo cual no vale nada en los Juegos Olímpicos”.

Fillon Maillet, que formó parte del equipo ganador de la medalla de oro en el relevo mixto y en el relevo masculino, también ganó el oro en el sprint.

Campbell Wright, la última esperanza de Estados Unidos para su primera medalla olímpica en biatlón, tuvo dificultades en el campo de tiro. Falló siete de 20 intentos y terminó último.

El italiano Tommaso Giacomel, segundo en la clasificación general de la Copa del Mundo, acertó sus 10 tiros desde tendido y lideraba la carrera, pero abandonó en la tercera vuelta. Un comunicado de la Federación Italiana de Biatlón indicó que se retiró debido a un "dolor repentino en el costado que le afectó la respiración".

Solo los 30 mejores biatletas compiten en la carrera de salida en masa, basada en la clasificación de la Copa del Mundo y el rendimiento olímpico. Esquían cinco vueltas de 3 kilómetros, dos veces en posición boca abajo y dos veces de pie.

La salida en masa de los 12.5 kilómetros femeninos está prevista para el sábado, el último día de la competición de biatlón olímpico.