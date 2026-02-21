Acusan a Gianni Infantino y Aleksander Ceferin de contribuir a crímenes de guerra en Palestina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Corte Penal Internacional (CPI) recibió una denuncia formal presentada por organismos que señalan al presidente de la FIFA, Giani Infantino, y al titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, de apoyar crímenes de guerra y de lesa humanidad en el territorio palestino ocupado.

Según una investigación de la plataforma deportiva The Athletic, filial de The New York Times, los colectivos Deporte Irlandés por Palestina, Deporte Escocés por Palestina, Defensores de la Paz Justa, Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos y Eruditos del Deporte por la Justicia en Palestina ingresaron un expediente de 120 páginas a la oficina del fiscal de la CPI el pasado 16 de febrero.

En el documento se exponen las acusaciones hechas ante Infantino y Ceferin como cómplices por la inclusión de FIFA y UEFA a clubes de futbol israelíes con sede en asentamientos ilegales en territorio ocupado y que se construyeron “sobre tierras robadas al pueblo palestino”.

A la denuncia también se sumaron futbolistas, clubes y otros actores relacionados al deporte en Palestina, quienes acusan que estas prácticas normalizan y legitiman la ocupación al autorizar partidos de futbol oficiales en terrenos confiscados, provocando el traslado de población civil a territorios ocupados, lo cual está condenado y tipificado en el Estatuto de Roma, tratado internacional fundado por la CPI para investigar crímenes graves.

Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado en reiteradas ocasiones para que FIFA cumpla con sus políticas de derechos humanos en el conflicto entre Israel y Palestina e impida que se realicen partidos en asentamientos ilegales en Cisjordania, al considerar que contravienen al derecho internacional.

Debido a que la CPI sólo puede juzgar a individuos y al estar Israel afiliado a la UEFA, la acusación se ha centrado en las figuras de Infantino y Ceferin como los máximos responsables.

De acuerdo con The Athletic, mientras que la UEFA ha calificado las acusaciones de infundadas, sustentando sus decisiones en el marco del principio de neutralidad política y promoción del deporte, la FIFA no ha emitido un pronunciamiento oficial.