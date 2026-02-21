Bergsma se convierte en el medallista de mayor edad en ganar oro en Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: AP

MILÁN (AP).- Jorrit Bergsma abrió los brazos en la recta final de la prueba de salida en masa de patinaje de velocidad en los Juegos de Milán Cortina. Les lanzó besos a los ruidosos aficionados neerlandeses, que gritaban con sus uniformes naranjas y lucían pelucas mullet a juego con su peinado. Incluso les devolvió el aplauso.

Bergsma estaba tan por delante del resto el sábado que pudo disfrutar y celebrar realmente el haberse convertido, a los 40 años, en el medallista de oro en patinaje de velocidad sobre pista larga de mayor edad en la historia olímpica.

"Increíble. Increíble", dijo Bergsma más tarde, con la medalla colgando del cuello. "Tengo 40 años... Es una locura. Esto fue realmente inesperado".

La campeona olímpica de pista larga de mayor edad fue Ireen Wust, quien tenía 35 años cuando ganó los mil 500 metros para Países Bajos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. El récord del hombre de mayor edad se mantuvo durante casi un siglo: pertenecía a Clas Thunberg, quien tenía 34 años cuando ganó los mil 500 metros para Finlandia en los Juegos Olímpicos de St. Moritz de 1928.

"Es increíble", dijo Jordan Stolz, el estadunidense de 21 años, que tiene aproximadamente la mitad de la edad de Bergsma y terminó cuarto el sábado tras conseguir dos oros y una plata en Milán. "Es súper amable y está súper relajado".

El entrenador de Stolz, Bob Corby, calificó la actuación de Bergsma de "bastante fenomenal".

Stolz se sorprendió de que ninguno de los otros corredores en el grupo principal durante la carrera de 16 vueltas quisiera intentar perseguir a Bergsma, quien tomó una gran ventaja inicial con el eventual medallista de plata Viktor Hald Thorup de Dinamarca.

Bergsma también estaba bastante aturdido.

Después de que el dúo se alejó, Bergsma se alejó fácilmente de Thorup.

“Sabía que esta final iba a ser difícil. Va a ser un hueso duro de roer. Nadie quería dar el primer paso, así que lo hice”, dijo Bergsma, campeona de la Copa del Mundo de esta temporada, en la salida en grupo. “No me lo esperaba. Nadie respondió. Nadie quería acortar distancias. Todavía estoy impresionada por haber ganado la medalla de oro aquí hoy”.

Este título llega doce años después de ganar el oro en los 10 mil metros y el bronce en los 5 mil metros en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Su palmarés también incluye una plata en los 10 mil metros en 2018 y un bronce en esa distancia en esta ocasión.

Otros corredores quedaron impresionados al verlo conseguir esta medalla a esta edad.

Mia Manganello, la estadounidense de 36 años que ganó el bronce en la salida en masa femenina detrás de Marijke Goenewoud de los Países Bajos, bromeó después de lo que dijo que sería la última carrera de su carrera que no quería que nadie le mencionara a su entrenador que Bergsma acaba de demostrar lo que se puede hacer a los 40 años.