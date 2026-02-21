El bicampeón Toluca golea 3-0 a Necaxa y sigue invicto en la Liga MX. Foto: X: @TolucaFC

AGUASCALIENTES, México (AP).- El triple goleador monarca Paulinho encontró las redes en un par de ocasiones durante los minutos finales, para encaminar el sábado al bicampeón Toluca a una victoria de 3-0 ante el Necaxa en el torneo Clausura de la Liga MX.

Paulinho rompió el cero en el marcador a los 79 minutos, al empujar frente al arco una diagonal de Jorge Díaz. Cuatro minutos después, el ariete portugués sostuvo su cuarta diana del curso al definir una lanzada por el centro del campo con un disparo abajo.

El zaguero uruguayo Federico Pereira vendió la abultada victoria con un cabezazo picado durante el cuarto minuto del descuento.

Los Diablos Rojos extendieron su paso invicto en el torneo después de siete jornadas, para ascender provisionalmente al segundo sitio con 15 puntos, tres menos en relación con las Chivas, que más tarde visitaron al Cruz Azul.

Necaxa se estancó en la 10ma posición con nueve unidades.

Antes de que surgiera la figura de Paulinho con sus dos goles, el arquero Luis García fue el héroe escarlata con un par de atajadas antes de que se cumpliera la primera media hora para evitar dianas a Lorenzo Faravelli e Israel Tello.

Para la próxima jornada, el Toluca será el anfitrión de las Chivas, en un duelo en el que podría estar en juego la condición de líder del torneo.

Otros resultados

Atlas se sobrepuso a una desventaja de un par de goles para imponerse en casa 3-2 a San Luis.

Diego González se convirtió en un penal en el noveno minuto de descuento del primer tiempo y Eduardo Aguirre marcó también desde los 12 pasos a los 59, antes de que Germán Agustín Rodríguez, lograra a los 83 el gol de la diferencia para los rojinegros.

João Pedro a los 3', y Eduardo Águila, a los 41', hicieron las dianas de la ventaja del San Luis.

Atlas escaló a la 5ta posición con 13 puntos; San Luis se quedó en el 12do escalón con siete.

En otro resultado, León venció 2-1 a Santos, que sigue siendo el único equipo del curso sin victoria, luego de sufrir su sexto revés y el cuarto consecutivo.

León puso fin a cinco jornadas sin triunfo con su segunda victoria para llegar a siete puntos y ubicarse en la 13ra posición. Santos está en el último sitio con sólo una unidad.