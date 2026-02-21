El receptor abierto de la NFL Rondale Moore fue encontrado muerto a los 25 años. Foto: AP

NEW ALBANY, Indiana (AP).- El receptor abierto de la NFL Rondale Moore, quien jugó recientemente para los Minnesota Vikings, fue encontrado muerto el sábado por la noche en Indiana, informaron las autoridades. Tenía 25 años.

El forense del condado de Floyd, Matthew Tomlin, no compartió detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte de Moore, pero dijo que no había ninguna amenaza para el público y que se realizaría una autopsia el domingo.

Moore, un receptor y especialista en devoluciones seleccionado en la segunda ronda de la Universidad de Purdue, pasó sus primeros tres años en la NFL con los Arizona Cardinals.

En 2024 se dislocó la rodilla derecha durante el campamento de entrenamiento con los Atlanta Falcons y nunca jugó para ellos.

Moore intentó regresar con Minnesota en 2025, pero se lesionó mientras devolvía un despeje en el primer juego de exhibición.

El entrenador principal de la Universidad de Louisville, Jeff Brohm, quien entrenó a Moore en Purdue, lo llamó un "competidor supremo que no se rendiría" ante un desafío.