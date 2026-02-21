Infantino no enfrentará ninguna acción del COI tras participación en la Junta de Paz de Trump

Infantino de la FIFA no enfrentará ninguna acción del COI sobre las reglas de neutralidad olímpica por la junta de paz de Trump . Foto: AP

El COI dijo este día que el asunto está cerrado y que el trabajo de desarrollo de la FIFA en Gaza está “totalmente en consonancia con el papel de una federación deportiva internacional”.

Trump fue el anfitrión del evento de la junta de paz el jueves en Washington, DC, donde Infantino firmó un acuerdo en nombre del organismo rector del futbol que podría ver 75 millones de dólares de sus fondos invertidos en Gaza.

Al ser preguntada el viernes sobre la conducta de Infantino, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, afirmó que investigaría una posible violación de la neutralidad. El juramento de los miembros olímpicos exige "actuar siempre con independencia de... intereses políticos".

Coventry e Infantino se encuentran entre los 107 miembros invitados actuales del COI, entre los que se incluyen líderes deportivos, ex atletas olímpicos, miembros de familias reales asiáticas y europeas, ex líderes políticos y diplomáticos, además de figuras empresariales y culturales.

Los miembros del COI se reúnen el domingo por la mañana en Milán y darán la bienvenida a dos nuevos atletas elegidos en los Juegos de Invierno. La asistencia no es obligatoria y se desconoce si Infantino regresará tras pasar varios días en la ciudad para asistir a las reuniones del COI previas a la ceremonia inaugural del 6 de febrero.