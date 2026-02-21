Isaac del Toro conquista la montaña y toma el liderato en el Tour de Emiratos Árabes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un ataque decisivo en la montaña, el ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este sábado la etapa 6 del Tour de Emiratos Árabes Unidos y de paso asumió el liderato de la competencia, perfilándose para obtener su primer triunfo de la temporada.

Del Toro, del UAE Team Emirates, completó el recorrido de 168 kilómetros que inició en Al Ain y concluyó en la montaña de Jebel Hafeet con un registro de 3 horas, 27 minutos y 54 segundos, seguido del australiano Luke Plapp, del Team Jayco AlUla, así como del austriaco Felix Gall, del Decathlon CMB CGM, a 12 y 21 segundos de diferencia, respectivamente.

Con este resultado, el bajacaliforniano retomó el suéter rojo que lo acredita como el líder general de la competición, seguido del italiano Antonio Tiberi a 20 segundos, así como de Plapp a más de un minuto. Asimismo, Del Toro mantuvo el jersey verde como el primer lugar del tour emiratí en la contabilidad por puntos.

“Estaba convencido de que podía ganar hoy. En la subida sería un juego mental con Antonio Tiberi. Estaba lo suficientemente confiado en intentarlo, no funcionó la primera vez, así que lo intenté de nuevo”, explicó Del Toro.

“La victoria de hoy está entre las mejores tres de mi carrera, fue muy especial ganar con este gran equipo. Es hora de darme cuenta de que debo creer en mí tanto como lo hace mi equipo”, agregó el ensenadense.

El de este sábado, representó la segunda etapa ganada y el tercer podio para el mexicano en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, a la espera de redondear la semana en el marco del último recorrido de 149 kilómetros programado para el domingo, en un trazado que incluye su paso por los lugares más emblemáticos de Abu Dhabi.