Klaebo se convierte en el primer atleta en ganar 6 oros en Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: AP

TESERO, Italia (AP).- El noruego Johannes Hoesflot Klaebo completó este sábado su histórica barrida de medallas de oro en los eventos de esquí de fondo masculino al ganar su sexta carrera y establecer el récord de más oros para un atleta en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

La victoria de Klaebo en la carrera de 50 kilómetros con salida en masa rompió el récord de casi 50 años establecido por el patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, quien ganó cinco oros en los Juegos Olímpicos de Lake Placid de 1980.

Todas las victorias de Heiden fueron en carreras individuales y dos de las de Klaebo fueron en eventos por equipos, por lo que el récord de victorias individuales de Heiden aún se mantiene.

"Se siente increíble", dijo Klaebo. "Celebrar todo esto con una carrera de 50 km es increíble. En Noruega, decimos que, si quieres convertirte en hombre, necesitas ganar la carrera de 50 km, y hoy lo logramos, así que es la manera perfecta de terminar dos semanas perfectas".

Su sólida actuación igualó la hazaña que logró en el campeonato mundial del año pasado en Trondheim, Noruega, cuando ganó los seis eventos.

Los compañeros de equipo de Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget, se llevaron la plata y Emil Iversen, ganó el bronce en una barrida noruega.

Los tres noruegos tenían ventaja antes de la mitad del recorrido y continuaron ampliando la brecha con sus perseguidores.

Nyenget corrió a un ritmo rápido, intentando durante toda la carrera sacudirse a su compatriota, sabiendo que si no lo hacía sería víctima del sprint cuesta arriba característico de Klaebo.

Klaebo dijo que simplemente estaba tratando de aguantar y conservar energía para el final.

Hacia el final, Nyenget y Klaebo presionaron cuesta arriba y dejaron atrás a Iversen. Klaebo se mantuvo en segundo lugar, esperando lanzar su jugada ganadora.

Cuando los dos llegaron a la última colina, Klaebo huyó de Nyenget.

Mientras se deslizaba hacia la meta, señaló al cielo con los dedos, cruzó la meta de una zancada, se inclinó sobre su cadera derecha y rodó sobre su espalda. Terminó en 2:06:44.8.

Nyenget terminó 8.9 segundos más tarde e Iversen quedó 30,7 segundos detrás.

Nyenget terminó 8.9 segundos más tarde e Iversen quedó 30.7 segundos detrás.

