Isaac del Toro gana Tour de los Emiratos Árabes

El ciclista mexicano oficializó este domingo su primer triunfo de la temporada 2026. Foto: @uae_tour

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista mexicano Isaac del Toro oficializó este domingo su primer triunfo de la temporada 2026, luego de conquistar la octava edición del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, única competencia dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se desarrolla en Medio Oriente.

Del Toro, quien retomó el liderato y se convirtió en el virtual ganador de la vuelta emiratí tras ganar la etapa de montaña durante la jornada sabatina en Jebel Hafeet, completó el trámite al llegar con el pelotón en la séptima y última etapa del compromiso con un trazado de 149 kilómetros que incluyó su paso por los lugares más emblemáticos de Abu Dhabi.

?? ???? ¡QUÉ MOMENTO PARA EL TORITO!



Isaac del Toro hace sonar el Himno Nacional Mexicano POR PRIMERA vez en el World Tour.



El rostro del 'Torito' lo dice todo. ??



EN VIVO x #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/x9mg7o6H5O — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 22, 2026

Además de quedarse con el suéter rojo como el nuevo campeón del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, el bajacaliforniano de 22 años de edad también ganó el jersey blanco que lo acreditó como el mejor ciclista juvenil de la carrera.

Por su parte, el italiano Antonio Tiberi con el equipo Bahrain Victorious finalizó en el segundo lugar de la general a 20 segundos del mexicano, mientras que el australiano Luke Plapp, del Team Jayco AlUla, completó el podio.

El también italiano Jonathan Milan, del Lidl Trek, ganó la etapa 7 con un registro de 2 horas, 56 minutos y 48 segundos, seguido del noruego Erlend Blikra y del australiano Samuel Welsford.

De acuerdo con el calendario de competencias para el mexicano con el UAE Team Emirates, su siguiente compromiso será el 7 de marzo cuando enfrente la Strade Bianche en la región de la Toscana italiana.