Llaman al Code Jalisco a "fichar" entrenadores de judo señalados por abusos a menores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pidió al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) iniciar un procedimiento administrativo en contra de los entrenadores de judo señalados por cometer abusos físicos y psicológicos a deportistas menores de edad a su cargo.

Casi dos años después de haber recibido quejas por violación a los derechos del niño, integridad y seguridad personal, igualdad y trato digno, así como ejercicio indebido de la función pública en perjuicio de dos jóvenes, la CEDHJ emitió la recomendación 3/26 en la que hace un llamado para que el Code Jalisco, al que calificó de incapaz y omiso, atienda y dé una solución satisfactoria del caso.

“Esta defensoría demostró que, con sus acciones y omisiones, personal del consejo deportivo no fue capaz de proporcionar un mecanismo eficaz para resolver la problemática de acoso que sufrían los adolescentes involucrados, aunado a que subsisten malas prácticas deportivas que son violatorias de derechos humanos y afectan psicológicamente a las y los atletas”, destaca el informe publicado por la CEDHJ.

Además del proceso administrativo, los servidores públicos señalados deberán integrar a sus expedientes una copia de la resolución para que quede constancia de su participación en los hechos expuestos con base en el interés superior de la niñez.

Se trata de los entrenadores Axayácatl Germán Ortega y David García, quienes con el consentimiento de Rubert Martínez Texidor, jefe de ambos, así como de Sara Cárdenas Arce, presidenta de la Asociación de Judo Tapatía (AJT), violentaron a los menores y siguen en funciones.

Asimismo, a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Code Jalisco, dirigido por Fernando Ortega, deberá inscribir a los menores al Registro Estatal de Víctimas para que se les otorgue la atención y reparación integral del daño que proceda conforme a derecho, además de brindarles el apoyo psicológico e impartir cursos a su personal en temas relacionados al marco jurídico en la materia, así como capacitación para la protección de niñas, niños y adolescentes “a efecto de erradicar la violencia institucional”.

De acuerdo con el registro público de la CEDHJ, de 2022 a 2025 se han recibido 12 quejas en contra del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo por violaciones de derechos humanos a menores, esto, a pesar de que desde 2021, el Code Jalisco ha presumido la operación de BRILLA, definido como un programa de blindaje contra la violencia, abuso o maltrato en el deporte, pero que, en el caso de los judocas menores de edad, no fue activado.

En cuanto a la vía legal del caso, Sara Cárdenas se mantiene vinculada a proceso en su etapa intermedia por el delito de responsabilidad profesional y técnica, a la espera de la audiencia de juicio.