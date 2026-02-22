Los pebeteros de Milán y Cortina se apagan, lo que marca el fin de los Juegos de Invierno. Foto: AP

VERONA, Italia (AP).- Los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d' Ampezzo finalizaron este domingo cuando las llamas gemelas en las ciudades coanfitrionas Milán y Cortina d'Ampezzo se extinguieron durante una ceremonia de clausura dentro de la antigua Arena de Verona, aproximadamente a media distancia entre las lejanas sedes de montaña, valle y ciudad que hicieron de estos los Juegos de Invierno más dispersos de la historia.

Al declarar finalizados los Juegos de 2026, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, dijo a los organizadores locales que habían “ofrecido un nuevo tipo de juegos de invierno y establecido un estándar nuevo y muy alto para el futuro”.

Los próximos Juegos de Invierno se celebrarán en la vecina Francia, que recibió la bandera olímpica en la entrega oficial realizada previamente en la ceremonia. Siguiendo el mismo modelo de expansión, los Juegos de Invierno de 2030 albergarán pruebas en los Alpes y Niza, en el mar Mediterráneo, mientras que el patinaje de velocidad se celebrará en Italia o los Países Bajos.

Se celebraron un total de 116 pruebas con medallas en ocho deportes olímpicos de 16 disciplinas, incluyendo el debut del esquí de montaña este año, a lo largo de 17 días de competición. Con las pruebas finales concluidas apenas horas antes de la ceremonia, Coventry entregó las medallas de campo a través masculino y femenino de 50 kilómetros con salida en masa en el Arena.

El anfitrión, Italia, obtuvo su mayor cantidad de medallas en Juegos Olímpicos de Invierno con 30 medallas (10 de oro, seis de plata y 14 de bronce), superando el récord anterior de 20 establecido en los Juegos Olímpicos de Lillehammer en 1994.

“Su destacada actuación unió a los italianos de todo el mundo y jugó un papel fundamental en el éxito de los juegos”, dijo Giovanni Malagò, presidente de la Fundación Milán Cortina, a los atletas italianos sentados detrás de él, luciendo cintas en la cabeza con la palabra “Italia”.

La ceremonia de clausura rindió homenaje a la danza y la música italianas, desde la ópera lírica hasta el pop italiano del siglo XX, pasando por el DJ Gabry Ponte, quien puso a bailar a los mil 500 atletas mientras el confeti de colores explotaba en el escenario. El italiano Achille Lauro pronunció la última palabra con la canción "Incoscienti Giovani", o jóvenes temerarios, justo antes de que los atletas que tan acertadamente aprovecharon su energía juvenil para estos Juegos desfilaran.

La ceremonia de dos horas y media se inauguró con un homenaje caprichoso a la ópera lírica italiana, en la que el director de escena animó no sólo al elenco de la ceremonia de clausura, incluido Achille Lauro, sino también a personajes de ópera que llevaban mucho tiempo inactivos y estaban escondidos en cajas dentro de los túneles del anfiteatro.

En el escenario, Madama Butterfly con un traje brillante de color rosa y verde y Aida con gradas doradas fueron desempaquetadas de cajas con espejos mientras músicos del siglo XVII tocaban el alegre “Libiamo ne' lieti calici” de La Traviata, un guiño a la larga historia de la Arena como sede de un festival de ópera de verano.

Los personajes de la ópera, encabezados por el bufón Rigoletto, se desbordaron hacia la plaza exterior, mezclándose con los atletas desconcertados que eran abanderados de sus países, algunos de los cuales sacaron sus teléfonos para filmar.

En una secuencia posterior, el internacionalmente aclamado bailarín Roberto Bolle realizó su primera actuación aérea dentro de un anillo resplandeciente que representaba el sol. Fue descendido al escenario, que imitaba la laguna veneciana, repleto de góndolas, donde bailó al ritmo de una evocadora canción de la cantante italiana Joan Thiele.

En un momento clave, la llama olímpica, encerrada en una vasija de cristal veneciano, fue llevada a la Arena por los medallistas de oro italianos de los Juegos de Lillehammer de 1994. Los anillos olímpicos, iluminados de blanco, aparecieron en lo alto de la escalera de piedra tras el escenario, flanqueados por banderas nacionales, cuando uno de ellos izó la llama en el centro del escenario.

Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos para Coventry, dos veces campeón olímpico de natación, que vio gran parte de la ceremonia junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Unos 12 mil espectadores se unieron a los atletas y funcionarios para la ceremonia de clausura, que fue un evento mucho más íntimo que la ceremonia de apertura protagonizada por Mariah Carey y Andrea Bocelli en el estadio de fútbol San Siro de Milán, a la que asistieron más de 60 mil personas.

Los Juegos de Milán Cortina abarcaron un área de 22 mil kilómetros cuadrados, desde deportes de hielo en Milán hasta biatlón en Anterselva en la frontera con Austria, snowboard y descenso masculino en Valtellina en la frontera con Suiza, esquí de fondo en Val di Fiemme al norte de Verona y descenso femenino, curling y deportes de deslizamiento en la coanfitriona Cortina d'Ampezzo.

La ceremonia de clausura concluyó con la extinción de las llamas olímpicas en los dos pebeteros, algo sin precedentes en Milán y Cortina, que se pudo ver en Verona por videoconferencia. Un espectáculo de luces sustituyó a los fuegos artificiales, prohibidos en Verona, para proteger a los animales.

La ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina tendrá lugar también en la Arena de Verona, el 6 de marzo, y los Juegos se prolongarán hasta el 15 de marzo.