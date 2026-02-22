Muere aficionado tras riña entre barras de Racing de Veracruz y Celaya en la Liga Premier MX (Videos)

Muere aficionado tras riña entre barras de Racing de Veracruz y Celaya en la Liga Premier MX . Foto: X: @Gposiadeoficial

BOCA DEL RÍO, Ver (apro).- Una riña registrada la noche del sábado en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, en Boca del Río, dejó una persona fallecida y varios lesionados, tras el partido entre Racing de Veracruz y Club Celaya, correspondiente a la jornada 20 de la Liga Premier MX (Tercera División del futbol mexicano).

La víctima fue identificada como Carlos Alberto, apodado “Biyik”, integrante de la porra oficial de los Toros de Celaya. El joven quedó tendido sobre el pavimento con múltiples lesiones. Aunque los servicios de emergencia acudieron al sitio, se confirmó que ya no contaba con signos vitales al momento de la atención.

Miembros de la barra 18 de Toros Celaya (uno de ellos "El Biyik") agreden salvajemente a aficionado de Racing Veracruz en el piso.

-En represalia lo atacaron y mataron.

-Estaban alcoholizados, exceso de alcohol en la playa

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) February 22, 2026

La gobernadora Rocío Nahle informó que la Fiscalía General de Veracruz abrió una carpeta de investigación por la muerte del aficionado y que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para ubicar a los responsables.

En sus redes sociales, la mandataria señaló que se comunicó con la gobernadora de Guanajuato para brindar apoyo en el traslado y expresar sus condolencias. Además, instruyó a la Secretaría de Protección Civil a revisar las condiciones del inmueble y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

La muerte de un aficionado en la riña entre porras del Racing y el Celaya en Boca del Río sería la primera muerte en el futbol mexicano en peleas entre barras y debería ser motivo suficiente para vetar al Racing de Veracruz de la Liga Premier de la FMF.

Por su parte, la alcaldesa de Boca del Río, Maryjosé Gamboa anunció la clausura de los partidos del Racing de Veracruz en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez mientras se desarrollan las investigaciones.

Indicó que la Fiscalía estatal encabeza las indagatorias y que el Ayuntamiento coadyuvará en lo necesario. Asimismo, adelantó que propondrá al Cabildo revisar el comodato del inmueble, al considerar que hubo incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del club local.

La edil sostuvo que existen lineamientos claros sobre la salida escalonada de porras, tiempos de espera cuando los ánimos están alterados y la solicitud de refuerzos policiales, medidas que —aseguró— no fueron aplicadas. También mencionó antecedentes como el uso de pirotecnia, prohibida en el recinto, y compromisos no cumplidos en materia de estacionamiento.

Precisó que las actividades deportivas y recreativas de la unidad continuarán con normalidad, ya que se trata de un espacio público municipal. La clausura aplica únicamente a los partidos del Racing hasta que concluyan las investigaciones.

Mediante un comunicado fechado el 21 de febrero de 2026, el Club Celaya condenó los hechos de violencia y lamentó el fallecimiento de un integrante de su grupo de animación. Informó que su presidente, Christian Ríos, y la directiva acompañarán a las personas hospitalizadas y colaborarán con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

La Liga Premier MX manifestó su postura de cero tolerancia a la violencia y anunció que pondrá a disposición de las autoridades el material audiovisual disponible y abrió una investigación interna para revisar los protocolos de seguridad implementados durante el encuentro.

Comunicado oficial

Las autoridades ministeriales continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades.