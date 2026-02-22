Narcobloqueos por muerte de “El Mencho” paralizan actividad deportiva en distintos estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los narcobloqueos provocados por el crimen organizado ante la muerte en un operativo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, han derivado en la suspensión de toda actividad deportiva profesional en Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes ante el estado de alerta en dichas entidades.

A través de un comunicado, la Liga MX femenil dio a conocer que el duelo entre Guadalajara y América correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 a disputarse este domingo a las 17:00 horas en el Estadio Akron, sede del Mundial de futbol, será reprogramado en fecha y hora por confirmar.

Asimismo, en la Liga Expansión MX, equivalente a la segunda división del balompié varonil, informó que el compromiso de la fecha 7 entre Tapatío y Coyotes de Tlaxcala, a jugarse a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio Gómez de Tepatitlán, Jalisco, también cambiará de día.

Por su parte, la Liga Mexicana de Softbol (LMS) anunció el partido entre Charros Femenil y El Águila, programado para disputarse en el Estadio Panamericano de Guadalajara, así como el enfrentamiento entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León en el Estadio Domingo Santana, han quedado pospuestos ante los hechos de violencia.

La recién creada Liga de Voleibol Profesional (LVP) no tendrá actividad dominical, dado que los tres partidos del calendario regular para este día estaban programados para disputarse en las entidades en las que se ha emitido la alerta de seguridad.

Los compromisos entre Gigantes y Freseras en el Auditorio Morelos de Aguascalientes, Leonas frente a Guerreras en la Deportiva Antonio “Tota” Carbajal de León, así como el Tapatías ante Coronelas en el Gimnasio Jolly Ramírez de Guadalajara, también fueron suspendidos.