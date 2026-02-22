Raúl Jiménez anota doblete en la victoria 3-1 del Fulham vs. Sunderland (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, el Fulham visitó al Sunderland en el estadio de Luz, esto por la jornada 27 de la Premier League. La visita se llevó los tres puntos con un marcador 3-1. El delantero mexicano Raúl Jiménez se hizo presente con dos goles.

El primer tanto de Jiménez cayó al minuto 54 y su cuenta la cerró al 61´, de penalti. Con este cobro, el mexicano extendió su récord como el mejor cobrador desde los 11 pasos al anotar 13 de 13 tiros de castigo. La tercia de goles la completó Alex Iwobi a falta de cinco minutos del tiempo regular. Para los locales descontó Enzo Le Fée al minuto 76 de penalti.

You've been caught by The Fulham™?. pic.twitter.com/iwksfeYRiD — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 22, 2026

Con este resultado, el Fulham se instaló en la décima posición de la tabla general. Lleva 37 puntos, fruto de 11 victorias, 4 empates y 12 derrotas. Su próximo duelo será ante el Tottenham el domingo 1 de marzo.