Reprograman juego de Chivas vs. América femenil tras serie de narcobloqueos en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, a las 17:00 horas, estaba programado el duelo de Chivas vs. América por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil en el estadio Akron, en Guadalajara. Sin embargo, a través de un comunicado oficial, la liga dio a conocer que el juego será reprogramado.

La información fue dada a conocer desupués del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en el estado occidental de Jalisco.

Por su parte, la Liga Expansión también señaló que el encuentro de Tapatío vs. Tlaxcala, programado para disputarse este día a las 16:00 horas en el estadio Gregorio “Tepa” Gómez, ubicado en Jalisco, se disputará otro día.

?? La Liga BBVA MX Femenil informa. ?? pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Oseguera Cervantes. Tras la muerte del capo se desataron incendios de comercios y bloqueos de vías en al menos cinco estados del norte y oeste de México.

Este día, Esto en Línea compartió un video en cuenta de X donde mostró como a “2.3 km y menos de 5 minutos del estadio Akron”, en una termina de autobuses se registraron detonaciones de arma de fuego.