Gianluca Prestianni es suspendido provisionalmente por la UEFA tras acusación de racismo de Vinícius

Gianluca Prestianni del Benfica lucha por el balón contra Vinicius Junior del Real Madrid durante un partido de fútbol de playoffs de la Liga de Campeones entre SL Benfica y Real Madrid en Lisboa, Portugal, el martes 17 de febrero de 2026.. Foto: AP/Pedro Rocha

NYON, Suiza (AP).- Este día, la UEFA dijo que suspendió provisionalmente al jugador del Benfica Gianluca Prestianni por un partido tras acusaciones de que insultó racialmente a Vinícius Júnior.

La decisión significa que Prestianni se perderá el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League del miércoles entre el Real Madrid y el Benfica. El Madrid ganó el partido de ida en Lisboa el martes pasado con el gol de Vinícius en la segunda parte para la victoria por 1-0.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño marcara y celebrara junto al banderín de córner del Benfica, lo que molestó a la afición y a los jugadores locales. Tras ser confrontado por Prestianni, Vinícius acusó al jugador argentino de llamarlo "mono".

Prestianni negó haber insultado a Vinícius. Se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomaron medidas adicionales durante el partido, ya que no había pruebas contra Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius. El delantero del Madrid recibió una tarjeta amarilla tras su celebración.

La UEFA dijo que la decisión de su Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) está relacionada con un comportamiento discriminatorio.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, indicó en un comunicado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo después del juego que estaba “conmocionado y entristecido al ver el incidente de presunto racismo” y elogió al árbitro por activar el protocolo antirracismo.

El Benfica mostró su apoyo a Prestianni, y el club portugués alegó que los jugadores del Madrid que afirmaron haber escuchado el insulto estaban demasiado lejos. Posteriormente, el Benfica emitió un comunicado en el que manifestaba su satisfacción por la investigación de la UEFA y que "apoya y cree plenamente la versión presentada" por Prestianni, "cuya conducta en el club siempre se ha guiado por el respeto" hacia todos.

La afición del Benfica reaccionó con enfado a la celebración del gol de Vinícius en el minuto 50, bailando en el banderín de córner y lanzando botellas y otros objetos a los jugadores del Madrid. Prestianni se enfrentó a Vinícius y le dijo algo mientras se tapaba la boca con la camiseta.

Prestianni insistió en que Vinícius entendió mal lo que se dijo, mientras que los jugadores del Benfica después del duelo dijeron que el argentino provocó al delantero brasileño, pero nunca lo insultó racialmente.

Kylian Mbappé fue uno de los jugadores del Madrid que defendió con vehemencia a Vinícius y publicó en X : "Baila, Vini, y por favor, no pares nunca. Nunca nos dirán qué tenemos que hacer o no".

La estrella francesa también dijo que Prestianni no debería volver a jugar en la Champions League.