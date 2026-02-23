Ulises Dávila, futbolista mexicano, acepta condena por amaño de partidos en Australia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ulises Dávila, futbolista mexicano, aceptó que participó en un esquema de apuestas, el cual consistió en amañar tarjetas amarillas durante cinco duelos entre las temporadas 2023 y 2024 en la A-League (Primera División de Australia), cuando formó parte del Macarthur Bulls.

De acuerdo a la investigación realizada por el Tribunal Local de Downing Centre en Sídney, Dávila se asoció con un apostador colombiano conocido como "J Col". El delantero mexicano reclutó a sus dos excompañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus, quienes fueron los encargados de hacerse amonestar de manera premeditada.

El Tribunal declaró culpable a Dávila y lo castigó con una multa de 11 mil dólares.

"Esta experiencia me deja una reflexión clara y un compromiso firme de actuar siempre con integridad y responsabilidad. Agradezco a Dios, a mi familia, amigos y equipo legal, así como a todas las personas que me acompañaron durante este tiempo.

“También expreso mis disculpas a quienes pudieron haberse visto afectados. Mi enfoque ahora es seguir adelante con responsabilidad, reconstruir mi camino y dedicarme plenamente a mi familia y a mi futuro”, explicó Dávila en un comunicado.

En la investigación se específica que previo a un partido del 9 de diciembre de 2023, la página de apuestas BetPlay recibió 50 movimientos inusuales en relación a que el Macarthur FC recibiría al menos cuatro tarjetas, según los hechos acordados.

Las ganancias en apuestas ascendieron a más de 200 mil dólares, con aproximadamente 26 mil pesos mexicanos depositados en una cuenta bancaria extranjera. Pese a que no hubo evidencia de que Dávila recibió dinero por parte de la organización extranjera involucrada, tanto él como sus dos compañeros fueron suspendidos por el Macarthur FC tras su arresto y sus contratos fueron rescindidos.