Ninguna intención de la FIFA de quitarle sede del Mundial a México: Pablo Lemus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer que este lunes 23 de febrero se realizó una conferencia con el director de la FIFA en México (Jurgen Maika) a quien se le informó acerca de los acontecimientos ocurridos durante y después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera alias El Mencho, por lo que “no hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitarle ninguna sede a México”.

En conferencia de prensa dijo también que prueba de ello son todos los partidos que se realizarán y el evento de la presentación de la Copa FIFA este sábado en el estadio Akron de Guadalajara.

“Escuchaba ahí un medio en la mañana que decía que Guadalajara estaba en riesgo de perder la sede mundialista, es completamente falso. Es más, el próximo sábado en el estadio Akron, la FIFA presenta la Copa del Mundo que viene a visitar a Jalisco (…) y van a estar aquí las autoridades de FIFA (…) no hay absolutamente ninguna posibilidad ni ningún riesgo, nada, ni los partidos de repechaje que son dos, ni los cuatro partidos mundialistas. Adicionalmente les reconfirmo también que el 3 de marzo habrá partido de leyendas del Real Madrid contra el Barcelona, también completamente confirmado en el estadio Akron”, declaró el gobernador.