Portugal se replantea jugar en la Ciudad de México durante la fecha FIFA de marzo. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) expresó su preocupación por la situación que vive México en el tema de seguridad derivado del operativo que llevó al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, y que ha provocado el estado de alerta en diversas entidades, por lo que se está replanteando la posibilidad de jugar en la capital del país en el marco de la fecha FIFA de marzo.

A través de un comunicado, la FPF fijó su postura en la que deja ver la posibilidad de viajar a la Ciudad de México para enfrentar al “Tri” con su primer equipo, incluido el astro luso Cristiano Ronaldo, en lo que además marcaría la reapertura del Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación.

“La Federación Portuguesa de Futbol también espera con gran expectación este partido, dado su importancia simbólica en la preparación de la selección nacional, reconociendo la trascendencia histórica del momento y el valor competitivo que representa”, aseguró la FPF en su anuncio.

“Sin embargo, los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación”, se lee en el documento.

“La Federación Portuguesa de Futbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, concluyó.

El partido programado para el 28 de marzo forma parte de la etapa final de la preparación de las selecciones con sus planteles completos con miras a la Copa del Mundo a desarrollarse entre junio y julio de 2026.

En caso de que la FPF finalmente decida no visitar la Ciudad de México, una de las opciones por términos contractuales alrededor del enfrentamiento, sería trasladar el partido a otra sede en los Estados Unidos, aprovechando que la selección mexicana jugará ante Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.