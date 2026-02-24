Tenemos confianza total en México: Gianni Infantino (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su respaldo para que México se mantenga como sede del Mundial de Futbol 2026, a pesar de las dudas generadas luego del operativo en el que pereira la vida Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y que desatara una crisis de seguridad en buena parte del país.

Durante una gira de trabajo por Colombia, el titular de la FIFA se manifestó por primera ocasión sobre el tema y aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades mexicanas y que monitorean de cerca la situación de seguridad que vive el país, sin embargo, adelantó que confía plenamente en las fuerzas del orden mexicanas.

“Quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta, en las autoridades y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible”, aseguró Infantino al ser cuestionado sobre el tema.

“Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la Luna o en otro planeta, por eso tenemos estados, policías y autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad. Entonces, de mi parte, de parte de la FIFA, tenemos confianza absoluta en la presidenta, en México. Estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos de todas maneras la situación”, adelantó.

Asimismo, respaldó a México como sede de los partidos de repechaje para definir a los últimos equipos clasificados al Mundial durante la fecha FIFA de marzo, cuando se enfrenten las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo en Guadalajara, así como Bolivia, Surinam e Irak en Monterrey.

Previo a las declaraciones de Infantino, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), cuya selección está programada para jugar ante México también durante la fecha FIFA en la capital del país, emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el clima de inseguridad que se vive y aseguró que mantiene una evaluación contínua con el acompañamiento del gobierno de Portugal.

“La Federación Portuguesa de Futbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, destacó la FPF.

El partido, programado para el 28 de marzo, forma parte de la etapa final de la preparación de las selecciones con sus planteles completos con miras al Campeonato Mundial a desarrollarse entre junio y julio de 2026.