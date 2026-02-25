Abanderan a Arly Velásquez rumbo a los Juegos Paralímpicos Milano-Cortina 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esquiador mexicano Arly Velásquez fue abanderado como el único deportista mexicano que asistirá a los decimocuartos Juegos Paralímpicos de Invierno a desarrollarse del 6 al 15 de marzo en Milano-Cortina 2026.

El compromiso en territorio italiano representará la quinta ocasión en que Velásquez asista a una justa invernal y la cuarta consecutiva a la que asistirá en solitario al ser apenas uno de los dos mexicanos que han logrado presentarse en la máxima vitrina de las disciplinas invernales en el deporte adaptado.

“Para mí, hoy no es solamente un protocolo. Recibir la bandera de México para unos quintos Juegos Paralímpicos es un honor profundo. Lo digo como alguien que ha dedicado 17 años de su vida a construir, sostener y defender un proyecto deportivo que muchas veces ha dependido más de la condición que de la estructura”, aseguró Velásquez durante la ceremonia protocolaria.

“Este momento no empezó hoy, empezó hace muchos inviernos, muchas competencias, muchos viajes, muchos entrenamientos financiados con creatividad, con personas que creen y con una determinación que nunca se ha negociado”, agregó el paraesquiador previo a recibir la bandera de manos del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco.

“Representar a México en cinco juegos no es casualidad. Es consecuencia de disciplina, de resiliencia, de reinventarse física y mentalmente una y otra vez. Y es consecuencia también de algo que vale la pena preparar con mucha calidad”, destacó.

Velásquez estará presente en las pruebas de descenso libre, slalom gigante y supergigante en la modalidad sentada, programadas para los días 7, 9 y 13 de marzo en el complejo Tofane en Cortina d’ Ampezzo, sede de las pruebas de esquí alpino femenil durante los recién finalizados Juegos Olímpicos de Invierno.