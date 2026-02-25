Dedican minuto de silencio en juego de México a elementos de GN caídos en operación contra “Mencho"

QUERÉTARO (apro).- Después de que México e Islandia entonaron sus respectivos himnos nacionales, el sonido local del estadio Corregidora anunció a los asistentes que se guardaría un minuto de silencio en honor a los 25 elementos de la Guardia Nacional que murieron tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Minutos después de haberse cumplido las 20:00 horas y los himnos nacionales protocolarios, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entonaron el Toque de Silencio, acto solemne que guardan los militares acompañados por toques de corneta y tambores. Tras guardar silencio, la afición también dedicó aplausos en honor de los caídos.

El lunes último, el gobierno mexicano informó que durante la ola de violencia desencadenada por el CJNG después de que el Ejército abatió a su líder "El Mencho" durante un operativo para capturarlo, murieron 28 personas, entre ellas 25 miembros de la Guardia Nacional, un guardia de prisiones, un funcionario de la fiscalía y una mujer.