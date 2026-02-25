En la opacidad, rehabilitación de las canchas del Mundial Social

Tomas aéreas de las canchas rehabilitadas ubicadas sobre la Avenida Juan N. Álvarez de la colonia Campamento 2 de Octubre, en la CDMX, previo al Mundial 2026. Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi tres meses de que la Presidencia de la República anunció la implementación del programa Mundial Social, mediante el cual se rehabilitarían 4 mil 208 canchas de futbol, más del 96 por ciento de esos espacios destinados para ser mejorados están contemplados sólo en el papel.

De acuerdo con una investigación hecha por el reportero Iñaki Arriola de Grupo Fórmula, sólo existe información real sobre la ubicación de apenas 163 de las 4 mil 208 canchas.

Los datos se desprenden de solicitudes de acceso a la información realizadas a las 32 entidades del país para que las dependencias del deporte locales informen cuáles son esos espacios, Sin embargo, sólo la Ciudad de México, con 139, y Oaxaca, con 24, proporcionaron la información.

En el caso de la capital del país, las 139 canchas de futbol corresponden a menos de una tercera parte de las 500 que fueron anunciadas en un principio como parte del padrón desglosado por entidad federativa.

Dado que se desconocen los lugares que supuestamente serán rehabilitados, tampoco se ha informado a cuánto asciende el monto de los recursos públicos previstos para tal propósito y mucho menos los tiempos en los que se ejecutarán los trabajos.

Según anunció el gobierno federal el proyecto continuará más allá de julio de 2026 tras la clausura del Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el proceso de investigación se encontraron diversas irregularidades como el hecho de que los propios estados desconocen el mecanismo desde el cuál el gobierno federal coordinará esfuerzos para ejecutar el Mundial Social.

Pese a estas inconsistencias, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, reiteró este martes 24 de febrero en la conferencia mañanera que la dependencia a su cargo participará en la remodelación o construcción de más de mil canchas en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Estamos impulsando la intervención y modernización de la infraestructura deportiva y social 2026. La meta es 4 mil 208 canchas de futbol en todo el país. Vamos a construir y mejorar canchas en conjunto y con la ayuda de municipios, gobiernos estatales, Sedatu y otras dependencias para que esto llegue a un impacto directo a más de 4.5 millones de mexicanos y mexicanas practicando deporte. Hemos recibido más de mil 450 solicitudes y al momento ya iniciamos las obras, el levantamiento y la modificación técnica del territorio”, aseguró Pacheco.

Sin embargo, las cifras no cuadran. En respuesta a las solicitudes de información los estados de Baja California Sur y Oaxaca dijeron que la Conade propuso a todas las entidades, con excepción de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, rehabilitar en promedio 24 canchas por estado, lo que daría un total de 696.

Según el padrón de canchas desglosado por entidad federativa que se dio a conocer durante el anuncio del programa de infraestructura deportiva del Mundial Social, Nuevo León (550), Ciudad de México (500), Tamaulipas (464), Chiapas (307) y Guanajuato (300) concentran poco más de la mitad de los espacios a intervenir.

En contraste, otros 14 estados agrupan el 10 por ciento: San Luis Potosí (5), Tabasco (9), Guerrero (10), Baja California (16), Quintana Roo (23), Oaxaca (24), Veracruz (30), Zacatecas (30), Baja California Sur (34), Colima (36), Hidalgo (50), Michoacán (50), Estado de México y Campeche (69).

En la lista mostrada durante la presentación del progama se excluyó a Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y Querétaro, entidades gobernadas por partidos de la oposición y de las cuales no hay certeza de que sean incluidas en el Mundial Social de infraestructura deportiva.