Fiesta de goles en Querétaro: México venció 4-0 en duelo amistoso a Islandia (Videos)

QUERÉTARO (apro).- El futbol desplegado por Islandia (74 en el ranking de la FIFA) esta noche en el estadio Corregidora de Querétaro no hizo mella en el conjunto Tricolor (número 16 en el ranking de la FIFA), quien hizo valer su localía ante 31 mil 611 aficionados y se impuso 4-0.

Después de que México e Islandia entonaron sus respectivos himnos nacionales, el sonido local del estadio Corregidora anunció a los asistentes que se guardaría un minuto de silencio en honor a los 25 elementos de la Guardia Nacional que murieron tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante los primeros 20 minutos del duelo, los islandeses buscaron abrir el marcador. Sin embargo, no encontraron fortuna. La primera clara del encuentro llegó al minuto 12, cuando el lateral y capitán Jesús Gallardo no controló un balón y obsequió una oportunidad de oro a los visitantes; Gi´sli Thórdarson galopó de cara al arco custodiado por Raúl Rangel, quien se hizo grande y evitó la caída de su valla. Un minuto después, Hákon Arnar Haraldsson se internó en el área mexicano, pero, de nueva cuenta, el cancerbero de las Chivas contuvo el disparo.

¡De Chivas para el mundo! Tala Rangel se luce con doble atajada ?????? #ModoVikingo pic.twitter.com/Xhmypfl5KU — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

Tras el asedio de los Vikingos, el cuadro Tricolor se volcó al ataque y muy pronto se vio recompensado. Everardo López lanzó un trazo largo desde la mitad de su cancha y encontró destino en Gallardo, quien envió un pase raso; Armando González “La Hormiga” se adelantó al arquero, lo sacó a pasear y envió un centro que halló la testa de Richard Ledezma: 1-0 a favor de México.

¡Goool de Méxicoooo! Ledezma hace el 1-0 con asistencia de la Hormiga González ?????? #ModoVikingo pic.twitter.com/TZbr8K8CCx — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

Con los ánimos por las nubes, los mexicanos no se conformaron y fueron en búsqueda de acrecentar su ventaja. De nueva cuenta, Gallardo envió un centro raso por el extremo izquierdo, la defensa de Islandia se hizo un nudo, no despejó y le dejó el arco servido a “La Hormiga” González, el artillero no erró y anotó su primer gol con selección: 2-0.

¡Goooool de la Hormigaaaaaa! El delantero del momento hace el 2-0 vs Islandia y es su primer gol con México ?????? #ModoVikingo pic.twitter.com/fLAs7xpyCf — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

Después del segundo gol mexicano, Islandia tuvo mayormente la posesión del balón, aunque logró generar ninguna jugada de peligro. Incluso la afición local le hizo saber su descontento con la nula acción al abuchearle. El primer tiempo cerró con el marcador antes mencionado.

En el complemento la balanza continuó del lado mexicano. Al minuto 59, Alexis Gutiérrez hizo efectivo un tiro de esquina por la derecha; su zurda envió el balón a primer poste donde Gallardo, una vez más presente en una jugada de peligro, anticipó a la zaga europea y con la cabeza mandó a guardar el tercer tanto para los dirigidos de Javier Aguirre.

¡Golazoooooo! ¡Golazo de Jesús Gallardo para el 3-0 vs Islandia! ????#ModoVikingo pic.twitter.com/ogTZQ72SB4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

En los últimos suspiros del tiempo añadido, cuando parecía que el marcador no se movería más, Brian Gutiérrez presionó al último zaguero en la línea islandesa, le robó el esférico, encaró al portero y puso el último clavo a los europeos.

¡Puro power de Chivas! Gol de Brian Gutiérrez para el 4-0 de México vs Islandia ?????? #ModoVikingo pic.twitter.com/hW3sanwfys — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

El juego culminó 4-0 a favor del combinado local. El próximo partido de la Selección Mexicana será ante Portugal, el cual se disputará el 28 de marzo, a las 19:00 horas, en lo que representa la reinauguración del estadio Banorte tras su remodelación de cara a la Copa del Mundo 2026.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaron incidentes de violencia a las afueras del estadio ni sus alrededores.

Islandia:

Anton Ari Einarsson, Karl Friðleifur Gunnarsson, Damir Muminovi, Guðmundur Kristjánsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Guðmundur Þórarinsson, Jóhann Berg Guðmundsson, Gylfi Þór Sigurðsson, Helgi Guðjónsson, Ágúst Orri Þorsteinsson, Emil Atlason.

México:

Raúl Rangel, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Erik Lira, Marcel Ruiz, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Cambios de México:

Minuto 57:

Salen: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Marcel Ruiz.

Entran: Alexis Gutiérrez, Carlos Rodríguez y Erick Sánchez.

Minuto 66:

Salen: Armando González, Erik Lira y Richard Ledezma

Entraron: Guillermo Martínez, Jesús Garza y Diego Campillo