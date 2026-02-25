Mikel Arriola agradece a mando de la Sedena por despliegue de seguridad en partido de México

Mikel Arriola
Mikel Arriola agradece a mando de la Sedena por despliegue de seguridad en partido de MéxicoTres horas antes de llevarse a cabo el partido, cuerpos castrenses y de seguridad circularon en inmediaciones del estadio Corregidora en camionetas artilladas, camiones de tropa y patrullas.
QUERÉTARO (apro).- Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), agradeció en el estacionamiento del estadio Corregidora a un mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el despliegue de elementos para el partido de México contra Islandia.
Alrededor de las 18:45 horas, Arriola arribó al inmueble donde se encontró con el uniformado, con quien platicó cerca de dos minutos. El comisionado estrechó la mano del elemento cuando le dio las gracias.
Desde las 10:30 horas de este día, militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales colocaron cercos de vigilancia alrededor del estadio. Tres horas antes de llevarse a cabo el partido, cuerpos castrenses y de seguridad circularon en camionetas artilladas, camiones de tropa y patrullas.
El blindaje en el estadio Corregidora se da en el marco de hechos de violencia suscitados el domingo pasado, principalmente en Jalisco, luego de la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).