Militares y Guardia Nacional blindan el estadio Corregidora para juego de México ante Islandia

Presencia militar y de la GN en el estadio Corregidora, de Querétaro . Foto: Miguel Dimayuga

QUERÉTARO (apro).- Alrededor de las 10:30 horas de este miércoles, militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales colocaron cercos de vigilancia alrededor del estadio Corregidora, inmueble donde México recibirá a Islandia esta noche a las 20:00 horas en un duelo amistoso de cara a la Copa del Mundo 2026.

Proceso constató que los cuerpos castrenses y de seguridad se posicionaron en el estacionamiento del estadio, así como a las afueras de éste. Además, en el lugar circularon camionetas artilladas, camiones de tropa y patrullas.

Presencia militar. Foto: Miguel Dimayuga

A kilómetro y medio se encuentra el hotel que recibió a la Selección Mexicana, mismo que hasta las 15:00 horas se encontraba custodiado por dos patrullas de la Guardia Nacional y una estatal. A la que se suma un cuerpo de seguridad que prohibía el paso a un grupo de 15 de aficionados que se encontraban en espera de obtener un autógrafo y fotografía de los jugadores.

Operativo de seguridad en la Corregidora. Foto: Miguel Dimayuga

Por su parte, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aprovechó la apertura del segundo Congreso de Futbol Formativo, celebrado en Querétaro para reafirmar que México cuenta con todas las condiciones operativas y de seguridad para celebrar la Copa Mundial, pese de la violencia registrada el fin de semana en diferentes regiones del estado de Jalisco tras el abatimiento en un operativo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estamos dando una señal de que México tiene todos los elementos para mandar señales de seguridad, señales de que tenemos todos los elementos en su sitio para organizar un partido de futbol.

“Ayer tuvimos dos declaraciones muy relevantes. Una de la presidenta de la República donde subraya que hay condiciones completas e integrales para llevar a cabo la Copa del Mundo. Y también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue muy extenso en subrayar la confianza que le tiene a nuestro país para signarle los partidos del Mundial. El día de hoy se comprueban que estas declaraciones tienen fondo”, indicó Arriola.