Sudáfrica tendrá campamento base del Mundial de futbol en Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección sudafricana de futbol se concentrará en la ciudad de Pachuca como parte de la logística establecida por la Federación de este país con miras a su participación en el Mundial.

A través de un mensaje en redes sociales, los Tuzos del Pachuca dieron a conocer que los “Bafana Bafana” mantendrán sus actividades precompetitivas en la llamada Universidad del Futbol y el Estadio Miguel Hidalgo de la capital hidalguense.

“Hay pasiones que no entienden de fronteras ni de idiomas”, se lee en el anuncio. “Hoy abrimos las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón para recibir a la Selección de Sudáfrica y convertirnos en su Team Base Camp rumbo al Mundial 2026”, agrega.

La decisión de elegir Pachuca como lugar de concentración, obedece tanto a su altitud como al clima, factores que serán similares a los que encontrarán el 11 de junio en la capital del país durante el partido inaugural del Mundial de futbol ante la selección mexicana en el Estadio Banorte.

Después de abrir su participación en el torneo, Sudáfrica viajará a la ciudad de Atlanta para enfrentar a un rival europeo por definir en los repechajes de la UEFA el 18 de junio, antes de regresar a territorio mexicano para concluir su agenda en la fase de grupos frente al equipo surcoreano en Monterrey el día 24.

El anuncio se da en medio de la crisis de seguridad que vive el país, luego del operativo que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, y que desencadenó una serie de actos violentos en buena parte del país, en hechos que generaron dudas entre la comunidad internacional sobre si México tiene la capacidad para garantizar la integridad de los visitantes durante el Mundial de futbol.

De esta manera, Sudáfrica se une a las selecciones de Colombia, República de Corea, Túnez y Uruguay, como los cinco equipos que han confirmado alguna instalación en territorio mexicanco como su centro de entrenamientos durante el Mundial.