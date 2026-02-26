Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras violencia por muerte de "El Mencho"

Imagen ilustrativa, aquí Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez califican a la final individual de clavados de 10 metros . Foto: x: COM_MEXICO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mundial de Deportes Acuáticos (World Aquatics) anunció la cancelación por temas de seguridad de la segunda fecha de la Copa del Mundo de Clavados, programada del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco.

La decisión se toma luego de las preocupaciones externadas por las distintas delegaciones sobre si las autoridades locales podrían otorgar las garantías mínimas de seguridad a los visitantes, luego de los hechos de violencia derivados del operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido el el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” el pasado 22 de febrero.

Se ha analizado minuciosamente la situación actual en materia de seguridad pública. La integridad y protección de todos los participantes en todos los eventos de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad”, anunció World Aquatics a través de un comunicado.

El mismo domingo se dio a conocer que la conferencia de prensa previa a la competición, programada para el lunes y la cual estaría encabezada por el gobernador Pablo Lemus, se había cancelado, mientras que toda la actividad del deporte profesional en varias regiones del país se había suspendido.

Ante el clima de incertidumbre en la entidad y el país en general, el propio gobernador Lemus aseguró públicamente el miércoles que la realización del Mundial de futbol, del que Guadalajara es sede para cuatro partidos, no estaba en riesgo y que toda actividad volvía paulatinamente a la normalidad.